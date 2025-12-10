サッカーJ1・ファジアーノ岡山を今季をもって引退するゴールキーパーの金山隼樹選手が記者会見を開き、チームへの思いなどを語りました。

【写真を見る】ファジアーノ岡山のゴールキーパー・金山隼樹選手が引退へ 来年1月ファジアーノに入社しクラブの魅力を発信する「クラブコミュニケーター」に

（金山隼樹選手）

「改めまして、今シーズンで現役を引退します」

きょう（10日）記者会見に臨んだ金山隼樹選手です。

2018年から8年間、ファジアーノ岡山に所属し、献身的なプレーでチームのJ1昇格に貢献しました。先月30日に行われたホーム最終戦では背番号の13に因んで13分間プレー。無失点で有終の美を飾りました。

（金山隼樹選手）

「ファジアーノの強さであったりとか、そういったところって、すごいまだまだ多分、J1でも上を目指せるというのは、みんな感じていると思うので、それを伴ってクラブをもっともっと大きくしていかないといけないと思うので、自分自身もそれを一つでも担えるように頑張っていきたい」



金山選手の契約は今月末までで、来年1月にはファジアーノに入社しクラブの魅力を発信する、「クラブコミュニケーター」を務める予定だということです