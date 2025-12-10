MBA取得、欧州移籍、バスケ業界へ…福岡がレジェンドの“帰還”を発表「長い旅路の途中でふと馴染みの街に戻ってきたような、そんな感覚」
アビスパ福岡は10日、クラブOBの鈴木惇氏(36)が『アビスパDAO OBアンバサダー』に就任することを発表した。
鈴木氏は小学3年生から福岡アカデミーに所属し、トップチームに通算10シーズン在籍。2015年に自己最多9ゴールを挙げてJ1昇格に貢献したほか、2018年にはキャプテンを務めた。
2023年にはスードゥバ(リトアニア1部)へ移籍し、2024年に現役を引退。現役中の2022年にMBAを取得しており、引退後はプロバスケットチームの茨城ロボッツのビジネスパートナー事業部に加入した。
今年11月には福岡県のiam.サッカースクールの一員に。子どもたちへのサッカーの指導やイベント企画などに携わっている。
クラブは公式サイトで「鈴木惇氏は、アビスパ福岡アカデミー出身選手として、アビスパ福岡のトップチームに通算10シーズン在籍しました。クラブのOBとして、そしてアビスパ福岡アカデミーのOBとして、アビスパDAOの認知および関心の拡大につながる活動をおこなっていただきます」と紹介。
続けて「特にアビスパ福岡アカデミーに、9年間在籍した経験や繋がりを活かし、『アビスパDAOアカデミー共育プログラム supported by SMBC』のPRやプロジェクトのサポートなどを通じ、アビスパ福岡アカデミーの課題解消および環境改善にご協力いただきます」とした。
鈴木氏は「アビスパ福岡に関わる皆さま。お久しぶりです、鈴木惇です」と挨拶し、次のように述べている。
「縁あって再びこのクラブに戻ってこられたことを嬉しく思いますし、長い旅路の途中でふと馴染みの街に戻ってきたような、そんな感覚があります」
「このたび、アビスパDAO OBアンバサダーを務めることになりました。クラブがさらに良い未来へ向かうために、多くの方々と想いを重ね、ひとつひとつの声を形にしていく場所でありたいと思っています」
「アカデミーで過ごした若い日々、プロとして闘い続けた時間、そしてサッカーの外側で出会った価値観や景色--それらを大切にしながら、前を向いて発信していきます。活動を通して触れる新しい考えや人の温度。そのすべてを糧に、クラブの成長を感じながら、私自身もまた歩みを進めたいと思います」
就任に際して決意を語った鈴木氏は「より良い未来を願う気持ちは、きっと同じです」とし、「真剣に、そして楽しみながら、一緒に歩んでいきましょう。どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
