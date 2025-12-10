α1

ソニーは12月10日（水）、ミラーレスカメラ「α1」の最新ソフトウエアアップデート Ver. 4.00を公開した。動画への「電子署名書き込み」機能をはじめとした機能追加が行われている。

1月に静止画への電子署名書き込みが可能になっていたが、Ver. 4.00で新たに動画への電子署名書き込みが可能になった。撮影した動画に対する真正性を証明するものになる。10月に対応を表明していた。

その他、撮影情報のレイアウトが縦横どちらの向きにも対応するなどの追加が見られる。

「α1」の発売は2021年3月。有効約5,010万画素のメモリー内蔵積層型CMOSセンサーを搭載するなど現在でも高度なスペックを有するミラーレスカメラで、αシリーズ初のフラッグシップ機として登場した。現在は「α1 II」がその座を引き継いでいる。