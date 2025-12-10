　12月10日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは224銘柄。東証終値比で上昇は104銘柄、下落は90銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は49銘柄。うち値上がりが27銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4572>　カルナバイオ　　　371.8　+67.8（ +22.3%）
2位 <4395>　アクリート　　　　 1270　 +227（ +21.8%）
3位 <5031>　モイ　　　　　　　　360　　+60（ +20.0%）
4位 <3224>　Ｇオイスター　　　　697　 +100（ +16.8%）
5位 <6197>　ソラスト　　　　　　757　 +100（ +15.2%）
6位 <5817>　ＪＭＡＣＳ　　　　　980　 +113（ +13.0%）
7位 <3409>　北紡　　　　　　　　131　　+14（ +12.0%）
8位 <1433>　ベステラ　　　　　 1195　 +106（　+9.7%）
9位 <6993>　大黒屋　　　　　　　108　　 +8（　+8.0%）
10位 <8918>　ランド　　　　　　　9.7　 +0.7（　+7.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <157A>　Ｇモンスター　　　　735　　-92（ -11.1%）
2位 <4334>　ユークス　　　　　407.5　-41.5（　-9.2%）
3位 <1844>　大盛工業　　　　　　522　　-45（　-7.9%）
4位 <5132>　プラスゼロ　　　　 3080　 -265（　-7.9%）
5位 <5032>　エニーカラー　　　 5320　 -450（　-7.8%）
6位 <4664>　ＲＳＣ　　　　　　 1430　 -101（　-6.6%）
7位 <3444>　菊池製作　　　　　　718　　-43（　-5.7%）
8位 <2923>　サトウ食品　　　　 7700　 -400（　-4.9%）
9位 <4441>　トビラシステ　　　 1038　　-47（　-4.3%）
10位 <5252>　日本ナレッジ　　　　513　　-19（　-3.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4911>　資生堂　　　　　　 2320　+51.5（　+2.3%）
2位 <7453>　良品計画　　　　　 3025　+36.5（　+1.2%）
3位 <7201>　日産自　　　　　　391.8　 +3.4（　+0.9%）
4位 <4183>　三井化学　　　　　 3955　　+33（　+0.8%）
5位 <1812>　鹿島　　　　　　　 5800　　+40（　+0.7%）
6位 <7912>　大日印　　　　　　 2743　+17.5（　+0.6%）
7位 <8002>　丸紅　　　　　　　 4450　　+24（　+0.5%）
8位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　877.1　 +4.6（　+0.5%）
9位 <4005>　住友化　　　　　　　471　 +2.1（　+0.4%）
10位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1169　 +5.0（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5706>　三井金属　　　　　18152　 -263（　-1.4%）
2位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1739　-20.5（　-1.2%）
3位 <8331>　千葉銀　　　　　　 1680　 -8.5（　-0.5%）
4位 <7011>　三菱重　　　　　　 4229　　-16（　-0.4%）
5位 <4506>　住友ファーマ　　 2454.9　 -9.1（　-0.4%）
6位 <5401>　日本製鉄　　　　　618.5　 -1.4（　-0.2%）
7位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 5565　　-11（　-0.2%）
8位 <7974>　任天堂　　　　　11560.5　-19.5（　-0.2%）
9位 <6857>　アドテスト　　　　20120　　-30（　-0.1%）
10位 <9432>　ＮＴＴ　　　　　　155.5　 -0.2（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース