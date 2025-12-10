[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇104銘柄・下落90銘柄（東証終値比）
12月10日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは224銘柄。東証終値比で上昇は104銘柄、下落は90銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は49銘柄。うち値上がりが27銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4572> カルナバイオ 371.8 +67.8（ +22.3%）
2位 <4395> アクリート 1270 +227（ +21.8%）
3位 <5031> モイ 360 +60（ +20.0%）
4位 <3224> Ｇオイスター 697 +100（ +16.8%）
5位 <6197> ソラスト 757 +100（ +15.2%）
6位 <5817> ＪＭＡＣＳ 980 +113（ +13.0%）
7位 <3409> 北紡 131 +14（ +12.0%）
8位 <1433> ベステラ 1195 +106（ +9.7%）
9位 <6993> 大黒屋 108 +8（ +8.0%）
10位 <8918> ランド 9.7 +0.7（ +7.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <157A> Ｇモンスター 735 -92（ -11.1%）
2位 <4334> ユークス 407.5 -41.5（ -9.2%）
3位 <1844> 大盛工業 522 -45（ -7.9%）
4位 <5132> プラスゼロ 3080 -265（ -7.9%）
5位 <5032> エニーカラー 5320 -450（ -7.8%）
6位 <4664> ＲＳＣ 1430 -101（ -6.6%）
7位 <3444> 菊池製作 718 -43（ -5.7%）
8位 <2923> サトウ食品 7700 -400（ -4.9%）
9位 <4441> トビラシステ 1038 -47（ -4.3%）
10位 <5252> 日本ナレッジ 513 -19（ -3.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4911> 資生堂 2320 +51.5（ +2.3%）
2位 <7453> 良品計画 3025 +36.5（ +1.2%）
3位 <7201> 日産自 391.8 +3.4（ +0.9%）
4位 <4183> 三井化学 3955 +33（ +0.8%）
5位 <1812> 鹿島 5800 +40（ +0.7%）
6位 <7912> 大日印 2743 +17.5（ +0.6%）
7位 <8002> 丸紅 4450 +24（ +0.5%）
8位 <4188> 三菱ケミＧ 877.1 +4.6（ +0.5%）
9位 <4005> 住友化 471 +2.1（ +0.4%）
10位 <7272> ヤマハ発 1169 +5.0（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5706> 三井金属 18152 -263（ -1.4%）
2位 <2502> アサヒ 1739 -20.5（ -1.2%）
3位 <8331> 千葉銀 1680 -8.5（ -0.5%）
4位 <7011> 三菱重 4229 -16（ -0.4%）
5位 <4506> 住友ファーマ 2454.9 -9.1（ -0.4%）
6位 <5401> 日本製鉄 618.5 -1.4（ -0.2%）
7位 <6701> ＮＥＣ 5565 -11（ -0.2%）
8位 <7974> 任天堂 11560.5 -19.5（ -0.2%）
9位 <6857> アドテスト 20120 -30（ -0.1%）
10位 <9432> ＮＴＴ 155.5 -0.2（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
