¡¡°Ï¸ë¤È¾´ý¤Î25Ç¯¿·¿Í²¦É½¾´¼°¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢°Ï¸ë¤ÎäÔ諐ÍÎ¡Ê¤·¤ç¤¦¡¦¤®¤ç¤¯¤è¤¦¡Ë»°ÃÊ¡Ê19¡Ë¡¢¾´ý¤ÎÉþÉô¿µ°ìÏº¼·ÃÊ¡Ê26¡ËÎ¾¿·¿Í²¦¤Ë¾ÞÇÕ¤Ê¤É¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡äÔ»°ÃÊ¤Ï½éÍ¥¾¡¤À¤¬¡¢ÉþÉô¼·ÃÊ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤Î±É´§¡£¾´ý³¦¤Ç¤Ï4¿ÍÌÜ¤È¤¤¤¦²÷µó¤Ë¡Ö¡Ê¼«¿È¡ËºÇ¸å¤Î¿·¿Í²¦Àï¤òÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬´ý»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÉþÉô¿µ°ìÏº¤ÎËÁ¸±¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¡£