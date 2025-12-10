青森県東方沖を震源とした８日の地震では、規模がより大きな「後発地震」が発生する可能性が相対的に高まったとして、気象庁が「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて出した。

北海道や東北などの対象地域では、福祉施設が入所者らの備蓄用食料を増やすなど、万一への備えを進めている。明るい時間帯に生徒を下校させるため、放課後の部活動自粛を決めた学校もある。（盛岡支局 小林晴紀、福守鴻人）

■福祉施設

岩手県大船渡市の介護老人福祉施設「蔵ハウス大船渡」では、注意情報の発表を受け、備蓄の買い足しを始めた。入所者５６人だけでなく、地域住民の受け入れも想定。水４８０リットルやコメ、缶詰などを追加で購入した。１００人の３日間分にあたるという。

１３日に予定されていた外部団体の慰問イベントを延期する。職員には不要不急の遠出を控えるよう要請。地震発生時は上司の指示がある前に、利用者を上階に移す「垂直避難」を始めるよう注意喚起した。

施設は東日本大震災を機に、障害者や高齢者らを受け入れる福祉避難所に市から指定された。小笠原登志江施設長（６０）は「（大規模地震の）可能性があるので、震災の教訓を生かしながら覚悟して過ごしたい」と話す。

岩手県野田村の特別養護老人ホーム「結の里」とグループホーム「ぬくもり」には計４７人が入居する。施設は海抜２８メートルの高台にあり、海までは直線で約１１０メートル。津波が押し寄せる恐れがある場合、より高台にある近隣の保育所に避難する計画で、職員らが手順を確認した。

ただ、歩行が難しい特養の２９人は、避難時にベッドから車椅子やストレッチャーに移す必要がある。一度に全員を移動させることはできない。笹本修一施設長（５３）は「何人かを移動させ、また迎えに行くという作業を繰り返すつもりだ」と語る。

■学校

岩手県釜石市の市立中学校では１０日から３日間、大会が近くない部活動を対象に放課後の練習を自粛することを決めた。安全を確保するため、明るいうちに下校するようにしたという。市教育委員会学校教育課の岩渕勝也課長は「改めて緊急時の対応を再確認し、日頃より高い意識で準備していく」と語った。

８日の地震で全国で最も高い７０センチの津波を観測した岩手県久慈市では、市立久慈湊小学校が９日、５年生と６年生を対象に６時間目までの授業を５時間目までに短縮した。津波浸水想定区域にあるため、後発地震に備えて児童らを集団下校させる措置も取ったという。

市教委学校教育課の野里宏課長は「子どもたちの身体的、精神的な負担が続くことに懸念もある。子どもの安全を第一に考え、できる備えをしていきたい」と話す。

■自治体

１９６０年のチリ地震津波で犠牲者が出た北海道浜中町では９日、毎朝の防災行政無線放送で、後発地震に対する注意喚起を始めた。１週間続けるという。町の防災担当職員は非常時に役場などにすぐ駆けつけられるよう、夜間は自宅待機とする。北海道釧路市は９日からの１週間、一時避難場所に指定している市役所防災庁舎を２４時間避難できる運用にした。

福島県いわき市は、災害対策本部が２４時間体制で対応にあたっている。注意情報が解除されるまで、市危機管理部の職員２人が宿直勤務し、沿岸部の支所などでも１人以上が宿直勤務するという。

東京大の開沼博准教授（災害情報論）は「慌てて過度に食料などを買いだめせず、落ち着いて行動することが重要だ。ＳＮＳなどで根拠なく不安をあおる情報にも注意してほしい。今回の地震で、飲食料品や簡易トイレなどを普段から意識的に備えておく必要性に改めて気付かされたと言える」と話している。

余震不安 児童欠席も

青森県東方沖を震源とする地震の影響で、市立小中学校全６５校が臨時休校していた青森県八戸市で１０日、多くの学校が再開した。八戸小では午前７時半頃から、雪が薄く積もった通学路を児童が登校した。全児童２４６人のうち２０人が余震への不安などを理由に欠席したという。６年２組では、児童が「地震で食器が割れた」などと振り返り、担任の清水咲良教諭は「地震が続くかもしれないので気を付けて」と注意を呼びかけていた。

市教育委員会によると、小学校２校は水漏れなどで休校を続ける。