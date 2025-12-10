「帝王」の血を引く名馬が、静かにその生涯を閉じた。父トウカイテイオー、祖父シンボリルドルフという父子３代Ｇ１制覇の偉業を成し遂げたトウカイポイントが１２月８日夜、２９歳でこの世を去った。１０日までに、けい養先のスタッフが運営するＸ（旧ツイッター）で発表された。

訃報を受け、最盛期の主戦としてコンビを組んだ蛯名正義調教師（５６）＝美浦＝に話を聞いた。「懐かしいな。もういい年だったからね」と切り出し、０２年のマイルＣＳを振り返る。１１番人気の低評価を覆しての金星。しかし、鞍上の心境は世間の見方とは異なっていた。「人気はなかったけど、すごく自信があったんだ」。その口調には、当時の手応えがにじむ。

実は前哨戦の富士Ｓ（５着）について「俺がへぐっちゃってね。失敗した」と苦笑い。その悔しさを胸に挑んだ淀のマイル戦で手綱さばきがさえ渡った。「今、レースを見返すと、かなりうまく乗ってたな（笑）。あと少し外を回していたら届いてなかったと思う」。直線は馬場の真ん中を突き抜け、エイシンプレストンら強豪を抑える人馬一体の走り。名手も認める会心の騎乗だった。

「バネがあって、すごくいい馬だった。走ると思ったよ。最初は気が悪かったけどね」。盛岡競馬でのデビューからＪＲＡ・Ｇ１制覇へ。若い頃の荒々しさは、高い身体能力の裏返しでもあったのだろう。マイルＣＳ後には香港マイルに挑戦して３着と健闘。ただ、蛯名正師の胸中には今も悔いが残っているという。「詰まってしまった。あれがなければ勝っていたかも…」。もしスムーズにさばけていれば、海外の強豪相手に突き抜けていた可能性もあった−。名手にそう言わしめるほどの勢いとポテンシャルを、当時のトウカイポイントは秘めていた。