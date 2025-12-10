11月6日、俳優の菅田将暉が公式Instagramで公開した近影が話題となっている。

「2026年1月14日に発売するEP『SENSATION CIRCLE』の内容と新アーティスト写真を披露しました。公式Instagramでは、EPの内容を紹介する文面とともに、アーティスト写真もアップ。久しぶりの音楽活動に、フォロワーからは歓喜の声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

Instagramには170以上のコメントが寄せられているが、「ドキッとした」「セクシー将暉！」などと、そのビジュアルに惹かれるファンが多かったようだ。確かに、黒髪で全身黒の服に身を包み、胸元がはだけた写真は、どこか色っぽい雰囲気がある。最近は金髪のイメージも強かっただけに、「若手時代の雰囲気がある」といった声も目立った。

「現在は、ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）に主演している菅田さん。今作では、破天荒な舞台演出家を演じ、喜怒哀楽の激しい演技を見せています。激しく怒号をあげるシーンも多いことから、今回のアーティスト写真の落ち着いた雰囲気とのギャップを感じる人も多かったのではないでしょうか。

そもそも菅田さんは “カメレオン俳優” と評されるほど、シリアスからコメディまでこなす振り幅の広さで知られています。 現在のドラマも、フジテレビが社運を賭けたといわれるほど豪華キャストが集結した作品ですから、そこでメインを張るということは、相当な信頼が置かれている証です。

今後も、12月13日からNHK放送100年特集ドラマ『火星の女王』や、2026年4月公開の映画『人はなぜラブレターを書くのか』への出演が控えています。

そんな多忙ななかで、2026年は一時動きが少なかった音楽活動にも力を入れるようで、今回のEPリリースと同時に、1月24・25日のワンマンライブ『菅田将暉 LIVE 2026』の開催も発表されました」（芸能記者）

プライベートでは、2021年11月に女優の小松菜奈と結婚、2024年3月には第一子が誕生している。家族への思いは、音楽にどんな影響を与えるのだろうか。