ラッセル・クロウ、『グラディエーターII』を痛烈批判「1作目のどこが特別だったのか理解していない」「実に残念な例」
2000年に公開された『グラディエーター』でアカデミー賞主演男優賞を獲得したラッセル・クロウが、続編『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』について、「1作目のどこが特別だったのか、制作陣が理解していない実に残念な例」と痛烈なコメントを寄せた。
【写真】ほとばしる筋肉！ 『グラディエーターII』ダイナミックな場面写真
地元オーストラリアのラジオ局Triple Jのインタビューを受けたラッセルは、自身が出演しなかった『グラディエーターII』に対して、「名前を出すまでもないけれど、最近公開された続編は、1作目のどこが特別だったのか、制作陣が全く理解していないことを示す、実に残念な例だ」と発言。「特別だったのは、華やかさでも状況でも、アクションでもない。道徳心だ」と続けた。
そして「撮影中は、日常的に闘った。キャラクターの道徳的な核を守るために、日々戦ったんだ」と述懐。彼が演じた主人公マキシマスにセックスシーンを盛り込むよう提案があったことに触れ、「マキシマスのセックスシーンや、そういったシーンを撮影すると、何度も言われたけれど、彼のパワーを奪うようなものだ。妻がいながら、他の女性と寝ているのか!? 何の話だ！と思った」と明かした。
リドリー・スコット監督によるアカデミー賞5部門受賞作品『グラディエーター』は、ローマ帝国を舞台に、後継者争いに巻き込まれ妻子を殺されたマキシマスが復讐を果たす物語。続編では、マキシマスとルッシラ（コニー・ニールセン）の間に、隠し子であるルシウス（ポール・メスカル）が誕生していた事が明らかになるが、ラッセルはこの設定が、1作目で人々の心をつかんだマキシマスの道徳観に反すると考えているようだ。
実際、ファンからも同様の反応を受けたといい、「映画の公開が始まった頃、ヨーロッパのレストランで、女性たちから『何してるのよ！』と文句を言われました。『私じゃないよ。私がしたことじゃない！』って感じでした」と語っている。
