ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¼êÊÔ¤ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ø³«¡Ö¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡Ö¿ÀÂÐ±þ¡×¤ÈÀä»¿
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/10¡Û²Î¼ê¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤¬12·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÊÔ¤ó¤À¥°¥Ã¥º¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¡ÖÇ¯ËöKAELA¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Ç¡¢ÊÔ¤ßÊª¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Â¿¿ôÍè¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë±þ¤¨¡¢¡Ö¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ê¤ë²¿¤«¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤³¤ì¡ª¡×¤È¥¥Î¥³·¿¤Î¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¹¤ò¸ø³«¡£¡Ö°õ´ÕÆþ¤ì¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Í¡×¡ÖÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¼êÊÔ¤ß¤ÎºîÉÊ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀäÂÐÍß¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÊÔ¤ßÊª¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡Ö¼êºî¤ê¤Î²¹¤«¤ß¤¬´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿ÀÂÐ±þ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÃêÁª´ë²è¤Ë¡ÈÊÔ¤ßÊª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É
¢¡ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤Î¼êÊÔ¤ßºîÉÊ¤ËÈ¿¶Á
