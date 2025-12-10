木村文乃、手料理6品公開 肉じゃがのこだわり明かす「旅館みたい」「器も盛り付けも美しい」の声
【モデルプレス＝2025/12/10】女優の木村文乃が12月10日、自身のInstagramを更新。食卓を彩る手料理を6品公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳女優「寝かせ玄米ご飯が気になる」 “わが家の肉じゃが”披露
◆木村文乃、豚肉で作る“わが家の肉じゃが”を披露
木村は「わが家の肉じゃがはぶたで作ります。バランス考えないなら毎日食べたいくらい肉じゃがが好きだなぁ」と、豚肉を使った肉じゃがを中心にした献立を公開。アジの干物、ほうれん草のごま和え、切り干し大根、豆腐とわかめのおみそ汁、寝かせ玄米ごはんと、栄養バランスに優れた6品の和食が並ぶ食卓を披露している。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿には「旅館みたい」「栄養満点で美味しそう」「毎日食べたい気持ちわかる」「寝かせ玄米ご飯が気になる」「器も盛り付けも美しい」「これぞ美人を作る食事」「豚なんですね！」といったコメントが寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】