ABEMA、テレ朝人気ドラマ80作品の無料配信決定「星降る夜に」「スカイキャッスル」「ハヤブサ消防団」など【一覧】
【モデルプレス＝2025/12/10】ABEMA（アベマ）は、2025年12月15日から2026年2月16日までテレビ朝日の人気ドラマ80作品を期間限定で順次無料配信することが決定した。
このたび、「ABEMA」にて無料配信がスタートするドラマ作品のラインナップには、産婦人科医の女性と音のない世界で生きる青年が心を寄せ合っていく、吉高由里子、北村匠海共演による大人の純愛ドラマ『星降る夜に』や、テレビ朝日連続ドラマ・初主演を務めた浜辺美波が“アリバイ崩しを承る”好奇心旺盛な名探偵を演じ、難事件に挑むミステリードラマ『アリバイ崩し承ります』、平凡な夫婦が“夫の不倫”をきっかけに崩れゆく関係と再生の行方を描く、仲里依紗主演の大人の恋愛サスペンス『ホリデイラブ』など、人気ドラマ18作品が12月15日より配信スタートする。
さらに12月22日より、主演・松下奈緒、木村文乃、比嘉愛未、高橋メアリージュン、小雪の競演で話題を呼んだ衝撃作『スカイキャッスル』、田舎に移住した作家が地元消防団とともに、平和な村の裏で起きる不可解な事件の真相へ迫る、原作・井戸潤×主演・中村倫也によるミステリードラマ『ハヤブサ消防団』、過去2度にわたって連続ドラマ化された名作『南くんの恋人』を令和初の映像化し、“男女逆転”という驚きの設定で注目を集めた『南くんが恋人！？』など、13作品が期間限定で無料配信開始となる。（modelpress編集部）
▼2025年12月15日（月）〜3話まで常設無料・以降毎週3話ずつ無料
星降る夜に
アリバイ崩し承ります
ホリデイラブ
unknown
ハレーションラブ
もしも、イケメンだけの高校があったら
鈍色の箱の中で
先生を消す方程式。
奪い愛、冬
松本清張生誕100年スペシャル 夜光の階段
黒革の手帖（2017）
ヒモメン
リーガルV〜元弁護士・小鳥遊翔子〜
サイン―法医学者 柚木貴志の事件―
あのときキスしておけば
ケイジとケンジ 所轄と地検の24時
女子高生の無駄づかい
泥濘（ぬかるみ）の食卓
▼2025年12月15日〜1週間無料配信スタート・以降毎週2話ずつ無料
緊急取調室
六本木クラス
離婚しない男
▼2025年12月22日（月）〜3話まで常設無料・以降毎週3話ずつ無料
スカイキャッスル
ハヤブサ消防団
南くんが恋人！？
警視庁アウトサイダー
顔に泥を塗る
11人もいる！
女囚セブン
七人の秘書
にじいろカルテ
dele（ディーリー）
私のおじさん〜WATAOJI〜
ハケン占い師アタル
東京独身男子
その他 全80作品を期間限定順次無料配信
