海外渡航を20年間禁止された過去も 世界三大映画祭すべてを制したイラン巨匠の最新作『IT WAS JUST AN ACCIDENT』日本公開決定
第78回カンヌ国際映画祭にてパルム・ドール（最高賞）を受賞したイランの巨匠ジャファル・パナヒ監督最新作『IT WAS JUST AN ACCIDENT（英題）』が、2026年に公開されることが決定した。
本作は、不当に刑務所に投獄された人々が復讐を果たそうと試みる姿を、スリリングかつユーモアたっぷりに描いた復讐劇。第78回カンヌ国際映画祭でパルム・ドール（最高賞）を受賞した。さらに、第83回ゴールデングローブ賞の作品賞（ドラマ部門）、監督賞、脚本賞、非英語作品賞の4部門へノミネートされている。
メガホンをとったジャファル・パナヒ監督は、2010年から反政権を理由に禁錮6年の有罪判決を受けていた。映画制作や海外渡航は20年間禁止されていたが、2023年に海外渡航禁止が解かれ、本作品でカンヌ国際映画祭に正式参加し、イラン映画としては28年ぶりに最高賞を受賞。『チャドルと生きる』（2000）でベネチア国際映画祭金獅子賞、『人生タクシー』（2015）でベルリン国際映画祭の金熊賞を受賞、そして本作のパルム・ドール受賞により、世界三大映画祭すべての最高賞を受賞するという史上4人目の快挙を成し遂げ、世界中で大きな話題となった。
さらに各国の映画祭で受賞・ノミネートが相次ぐ中、第98回アカデミー賞国際長編映画賞のフランス代表にも選出。米アカデミー賞の国際長編映画賞部門は映画が製作された国から選出されなければ出品できない規定だったが、フランスとの共同製作により可能に。今回のゴールデングローブ賞ノミネートによって、アカデミー賞への勢いを一層加速させる形となった。
パナヒ監督が二度に渡って投獄された自身の経験と、同房で出会った人々のリアルな声から着想を得て類い希なる映画へと昇華させた本作。冒頭から渦巻く連鎖の中へと引き込まれ、最後までスクリーンに釘付けになる、魂を揺さぶる強烈なスリラーの最高峰を誕生させた。
2025年12月、アメリカで本作のプロモーション活動中だったパナヒ監督は、明確な容疑が開示されないまま、イスラム革命裁判所から突如判決を受けた。その内容は＜反体制プロパガンダ活動を行った＞とする欠席裁判での懲役1年に加え、2年間の渡航禁止、さらに政治・社会団体および派閥への参加禁止という厳しい措置である。ゴールデングローブ賞の授賞式は現地時間2026年1月11日。パナヒ監督の魂の叫びが詰まった本作が、賞レースにどう絡んでいくのか注目だ。
映画『IT WAS JUST AN ACCIDENT（英題）』は、2026年全国公開。
