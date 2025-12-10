えなこ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/10】コスプレイヤーのえなこが12月9日、自身のInstagramを更新。12月の海辺でのビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。

◆えなこ、真冬の海でビキニ姿を披露


えなこは「夏みたいに見えるけど12月の海です（気温10度）」と寒空の海辺で撮影された写真を公開。「来年嬉しいお知らせがあるのでお楽しみに」と予告し、青と白のビキニ姿を披露した。

◆えなこの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「腹筋が美しすぎる」「寒さに負けないプロ魂すごい」「スタイル良すぎる」「気温10度とは思えない爽やかさ」「来年のお知らせが楽しみすぎる」「この寒い中ビキニって信じられない」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

