えなこ、12月の海でのビキニ姿披露「腹筋が美しすぎる」「爽やか」とファン驚愕
【モデルプレス＝2025/12/10】コスプレイヤーのえなこが12月9日、自身のInstagramを更新。12月の海辺でのビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
えなこは「夏みたいに見えるけど12月の海です（気温10度）」と寒空の海辺で撮影された写真を公開。「来年嬉しいお知らせがあるのでお楽しみに」と予告し、青と白のビキニ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「腹筋が美しすぎる」「寒さに負けないプロ魂すごい」「スタイル良すぎる」「気温10度とは思えない爽やかさ」「来年のお知らせが楽しみすぎる」「この寒い中ビキニって信じられない」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆えなこ、真冬の海でビキニ姿を披露
◆えなこの投稿に反響
