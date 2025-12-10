もう値下げでいいんですか！？【ユニクロ】サイズあったら即カゴ♡「大本命アウター」

寒さが本格化してきた今、【ユニクロ】では即戦力になりそうなアウターが早くも値下げ中！ 中綿入りや裏地付きのあったか仕様とおしゃれに見えるデザインで、寒い日のお出かけに大活躍する予感。お得に手に入れられる今こそ、注目したいアウターをご紹介します。見つけたら早めにチェックしてみて。

ボア襟がアクセントのあったかジャケット

【ユニクロ】「パフテックジャケット」\9,990（税込・セール価格）

メンズライクな雰囲気で、さらっと羽織るだけでこなれて見えそうなジャケット。取り外し可能なフリース襟がアクセントになり、見た目にも季節を感じられる一枚です。裾のドロストを絞ってシルエットの変化も楽しめます。「軽くて暖かい高機能中綿を使用」（公式サイトより）していて、袖内側がリブ仕様で風を通しにくいので、しっかりとあたたかく過ごせそうです。

コンパクトに着られる上品ブルゾン

【ユニクロ】「ボマージャケット」\5,990（税込・セール価格）

ほんのりとした光沢感が上品な印象をプラスしてくれるボマージャケット。ややゆったりシルエットながら、コンパクトな丈感だからスタイルアップも狙えます。首元はすっきりとしたデザインで、マフラーやストールなど小物のアレンジがしやすいのも魅力。サイドにはファスナーが付いており、開けて着るとスリットのように抜け感が出て、軽やかな印象に見せてくれそうです。

幅広いコーデに取り入れやすいシンプルパーカ

【ユニクロ】「パフテックパーカ」\6,990（税込・セール価格）

保温性の高い高機能中綿が入った、軽くて暖かそうなアウター。表面には撥水加工が施されているので、ちょっとした雨や雪にも対応できそう。ほどよいボリューム感で着ぶくれしにくく、ノンキルトデザインですっきりとした印象に。品の良さを感じる質感で、カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、オンオフ問わず活躍しそうです。

大人っぽく決まる艶感ブルゾン

【ユニクロ】「コーティングショートブルゾン」\5,990（税込・セール価格）

艶感のあるレザー調生地で高見えするショート丈のブルゾン。洗練された雰囲気で、羽織るだけで大人っぽく決まりそう。裏地は起毛素材になっていて、やわらかな肌触りが期待できます。襟の中にはフードが収納されており、2WAYで使えるのも魅力。ボクシーなシルエットでクールに着こなせそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N