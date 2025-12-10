来年1月2日に往路、3日に復路

来年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝のチームエントリーが10日に締め切られ、各チームの登録選手が発表された。青山学院大の原晋監督は、都内での記者会見で「輝け大作戦」を発令。総合3連覇へ自信を見せた。

恒例となっている原監督の大作戦シリーズ。3連覇が懸かる第102回大会へ「1人1人が（復路ゴールの）大手町に一番星となって輝いて帰ってきたいと思います」とし、「輝け大作戦」を発令した。

発表後に取材に応じると、作戦名の意図をさらに深く語った。「やっぱりそれぞれが、それぞれの立場で輝いてほしいんですよね」。大エースの黒田朝日（4年）が君臨する今季のチーム。「黒田だけが輝いてもやっぱり駅伝は勝てない。選手だけじゃなく、マネジャーであったり、スタッフであったり、それぞれの立場で輝いてほしいという願いを込めた」と明かした。

前回大会は圧倒的な強さで連覇を達成したが、優勝メンバー10人中6人が卒業。指揮官は箱根3連覇の確率を当初「0％」としていた。

出雲全日本大学選抜駅伝は7位完敗。だが、全日本大学駅伝で3位に入ると、MARCH対抗戦では黒田を筆頭に好タイムが続出。戦える体制が整い、「いよいよ3連覇に向けて順調にチームが上昇気流に乗っている」と自信を見せた。

前回大会は山上りの5区で若林宏樹が、山下りの6区で野村昭夢がともに区間新と山を完全制圧。2人は抜けたが、指揮官は「1年生の秘密兵器がいますので。自信はあります。前回大会並みの走りを期待してます。両方、区間新を狙っていきます」と不敵に笑う。エントリーされた石川浩輝、上野山拳士朗、松田祐真の1年生が重要区間を担う可能性が高まった。

区間エントリーの締め切りは29日。往路、復路とも当日のメンバー変更が可能で、1日の上限は4人で往路と復路を合わせて6人まで。正選手と補欠選手の間での入れ替えができる。



（THE ANSWER編集部）