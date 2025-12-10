生徒数が減少し閉校のピンチに立たされている静岡県内最少の高校が浜松市にあります。学校がなくなると過疎化に拍車がかかる懸念も。少子化の中で中山間地の学校はどうあるべきなのでしょうか。



黄金色に染まったイチョウが鮮やかな浜松市天竜区の佐久間町。



浜松の市街地から車で約1時間半。山あいにたたずむ校舎が「浜松湖北高校佐久間分校」です。わずか43人が通う“県内最少”の高校には天竜区や隣の愛知県新城市などの生徒が進学しています。





（水窪町から通う生徒）「先輩と後輩の関わりが他の学校よりも深く関われることが一番の魅力かなと考えます」（佐久間町から通う生徒）「少人数だからこそ先生が一人ひとりに教えてくれるので、そこがいいところだと思います」佐久間分校には長い歴史があります。（浜松湖北高校 佐久間分校 橋本 徳一 副校長）「これが昭和35年第1回生の卒業アルバムになります。これは秩父宮さまが来校している様子が見てとれます」前身である「旧佐久間高校」は68年前の1957年に開校。地元では「佐高」の愛称で親しまれ団塊の世代が高校生だった1960年代には現在の16倍…実に約「700人」の生徒が通っていたこともあったそうです。天竜川沿いの山々に囲まれ巨大なダム工事などで発展してきた佐久間町。しかし、林業の衰退などで過疎化が進み、現在の人口は約2400人。少子高齢化も進んでいます。その影響もあり、入学者は2024年度が11人で2025年度もわずか13人…。県が募集停止の基準とする「2年連続15人以下」となり、閉校のピンチに立たされているのです。天竜区水窪町から通う2年生の平出琥太郎さん。地元の生徒にとって佐久間分校がなくなることは死活問題です。（水窪町から通う高校2年生 平出 琥太郎さん･17歳）「（魅力は）まず一つは山がいっぱいある。というのともう一つは地域の人の温かさですかね」天竜川にかかるつり橋を渡り…JR飯田線の最寄り駅へ。電車と徒歩で片道45分かけて通っています。平出さんは両親と妹との4人家族。佐久間分校がなくなったら一番近い高校でも「片道1時間半」かかるといいます。（母･知美さん）「（閉校したら）家族全員で拠点を移すか、二手に分かれる“二重生活”になっちゃうので。厳しいよね。仕事も変えなきゃいけなくなるし…」2027年には高校生になる中学2年生の詞音さんは…。（妹･詞音さん）Q.佐久間分校がなくなることを考えたことはある？「ないです」（母･知美さん）「親が現実的に考えられなかったら、子どもはもっと考えられないのではないかな…どんな生活になるか想像がつかないよね？」（妹･詞音さん）「つかない」（母･知美さん）「そうだよね」こうした中、学校側も新たな魅力づくりをしています。8年前、独自に取り入れた教科が「地域」です。生徒たちが作っていたのは…。（金田 奈々さん･3年生）「着火剤づくりの工程の一つなんですけど。グラウンドで拾ってきたスギの葉とグラウンドに落ちていたシカのふん」Q.シカのふんが混ざっている？「この小さいのはシカのふんを消毒してつぶしたもの」“シカのふん”を使った着火剤です。学校の敷地内や周辺でシカを見かけるのは“日常の光景”だそうです。グラウンドを案内してもらうと…。（生徒）「あるじゃん」「お、ある」「これがシカのふんです」すぐそばにはシカがグラウンドを横切った“足跡”が。野球部の練習中にも…。（赤石 陽飛さん･3年生）「シカがグラウンドを横切るので、たまに練習中にシカが移動するために柵を渡ってくるので、よく見かけます」なぜシカのふんから着火剤をつくろうと思ったのでしょうか？（青木 宰久さん･3年生）「外野を守っているときに拾い忘れたシカのふんが転がっていて。何かできないかなと思って考えました」長野県の動物園が草食動物のふんで着火剤を作っていることを知り、自ら連絡をとって教えてもらったそうです。完成した着火剤は天竜区や愛知県のキャンプ場に配りました。（金田 奈々さん･3年生）「シカのふんは、私たちにとって邪魔な存在だったので、シカのふんを活用して地域に貢献できないかと思って着火剤を作りました」地域住民も学校の存続を後押ししています。夜、生徒たちが帰ってきたのは「学生寮」です。実はこの学生寮、一度は閉鎖しましたが、遠方からの生徒を受け入れようと5年前に地域住民が再開に動き運営しています。家賃は月4万5000円。「自然豊かな環境」や「小規模な学校ならではの丁寧な指導体制」にひかれ、磐田や掛川などに自宅がある10人の生徒が生活しています。（学生寮を利用する生徒）「寮がないと生徒が半分以上減ってしまうので、来る人数を増やすには寮が絶対必要だと思っているので、寮は必要だと思います」（学生寮の管理人 伊藤 利光さん･79歳）「学校がなくなっちゃったら佐久間町がだめになってしまう。ここがあるおかげで何とか維持しているというかね」さらに、学校側は全国から生徒を募集しようと、この夏、東京と大阪で入学説明会を開催。その成果もあって、体験入学には2024年の約1.5倍となる38人の生徒が参加したといいます。浜松市も、学生寮が定員を超えても対応できるよう、生徒の下宿先確保や家具･家電の用意、相乗りタクシーでの通学も支援することにしています。（浜松湖北高校 佐久間分校 橋本 徳一 副校長）「地元の生徒･保護者にとって大切な学校なので、何とかこの学校を存続させて、佐久間という地域に学びの場を残したいと考えています」現在は“特例”で存続している状態の「佐久間分校」。地域の活気にも直結する中山間地の高校を残すことはできるのでしょうか。