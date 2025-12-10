現金輸送車に積まれた約3億円の現金を、白バイ警官に扮した人物が奪って逃げた1968年の「3億円事件」。犯人が捕まらないまま公訴時効が成立し未解決事件となってから、今年で50年になる。

昭和を代表する作家・松本清張は事件を元にした短編『小説 3億円事件』の中で、真相を追求しようと試みている。担当刑事とは意見を異にする、清張が唱えた"新たな犯人像"とは……。



犯人が乗り捨てた白オートバイ（東京都・府中刑務所） ©時事通信社

◆◆◆

小説形式で発表された「調査報告書」

『小説 3億円事件』は1975年、『週刊朝日』誌上にて発表された短編である。時期は12月であり、1968年12月10日に発生した、戦後最大の未解決事件のひとつである3億円事件の公訴時効に合わせて掲載された。

この作品には「米国保険会社内調査報告書」という副題がつけられており、アメリカの私立探偵事務所所長であるG・セーヤーズなる人物が、「スミス火災海上保険株式会社」の部長にあてた、3億円事件の調査報告書という形式をとっている。

タイトルに「小説」とついているとおり、この調査報告書や探偵事務所所長は架空のものと考えられるが、事件の調査内容の骨子は、基本的に公表された事実に基づいた清張の推理であることは疑いようがないだろう。なお、本作品は2014年にドラマ化（テレビ朝日開局55周年記念番組）されている。

3億円事件とは1968年、東京都府中市の路上で、白バイ警官に扮した犯人が、東芝府中工場に支給する冬のボーナス約3億円を奪った事件である。

同年12月10日午前9時20分ごろ、東京都府中市を走行中の日本信託銀行の現金輸送車を、白バイに乗った警察官が停止させ、車内の行員4人に「この車に爆弾が仕掛けられている可能性がある」などと告げた。

行員4人が車内や車体の下を点検していると、警察官が「あったぞ」と叫び、車の下から煙が上がった。行員4人は慌てて輸送車から離れ、物陰に避難したが、その隙に白バイ警官は輸送車を発進させ、白バイを置き去りにしたまま姿をくらましたのである。

現金3億円（正確には2億9430万7500円）は、3個のジュラルミンケースに詰めて載せられていた。だまされたと気づいた行員はおよそ10分後に110番通報したが、逃げた男の行方は分からなかった。犯人は7年後の公訴時効までに特定されず、事件は迷宮入りとなったのである。

3億円の貨幣価値は、現在に換算すると20億円以上とも言われる。この鮮やかな強奪劇の犯人を追いかけた警視庁は、捜査費9億7200万円、延べ17万1346人（捜査員が歩いた距離は地球約20周分の76万8150キロ）を動員する世紀の大捜査を繰り広げたが、捜査対象者11万7950人のなかから真犯人を見つけ出すことはできなかった。

事件から数年が経過し、一時は沈静化していた関連の報道も時効が近づくにつれて再燃。時効成立までの半年間には、作家や元捜査員、ジャーナリストらによるさまざまな「犯人像」推理が発表された。清張の『小説 3億円事件』もまた、そうした「真相追究」ブームのなかで発表された作品である。

現金輸送時にかけられていた運送保険

前述のとおり、この作品はアメリカの保険会社に提出された、探偵事務所所長による事件の報告書という体裁となっている。

実際の3億円事件において、運送保険がかけられていたのは事実である。輸送を開始するわずか5分前、日本信託銀行国分寺支店は、日本火災海上保険株式会社（当時）と電話で「現金輸送の運送保険」を契約している。保険料はわずか1万6000円だった。

日本火災海上は国内20の損保会社と再保険の契約を結んでおり、20社はさらに、ロイドなど海外100の損保会社と再保険契約を交わしていた。これにより、奪われた3億円は海外の損保が負担したことになり、「誰も損をしなかった」事件として話題になった。ちなみに、ボーナスは他銀行の協力もあって、翌日に同額の現金が用意され、東芝府中工場の従業員に支給されている。

日本信託銀行に保険金を支払った日本火災海上は、犯人に対する損害賠償請求権を保有することになったが、それも民法724条の規定により、事件から20年後の1988年12月10日に消滅している。

作品のなかで紹介される報告書は、事件の「真犯人」について言及しているが、その結論の最大の特徴は「事件は複数犯による犯行だった」というものである。

3億円事件の最大の謎のひとつは、いまなお「単独犯」か「複数犯」か、その点について結論が出ていないことである。

この事件で、発生からしばらくして捜査を指揮することになった昭和の名刑事・平塚八兵衛は一貫して「単独犯説」を主張し、最後までその捜査方針を曲げなかった。しかし、清張はこの作品において、警視庁の公式見解であった「単独犯説」に真っ向から異論を唱えた格好になっている。

物事には必ず「隠された真実」がある

実は、清張が平塚八兵衛の捜査に「もの言い」をつけるのはこれが初めてのことではない。

本書でも取り上げる『小説帝銀事件』（1959年発表）や『下山国鉄総裁謀殺論』（1960年発表）でも、やはり事件の捜査にかかわった平塚の筋読みとはまったく異なる「真相」を披露しており、「当局の見解とは異なる、隠された真実がそこにある」という、松本清張のこだわりの立ち位置が強く感じられる。

清張が、いかに平塚八兵衛の推理や新聞報道の情報を疑っていたかを示す証言がある。

時効成立直前の1975年11月、清張は気鋭の若手ジャーナリストとして売り出し中だった立花隆氏と『週刊文春』誌上で対談している。

前年、立花氏は田中角栄の「金脈と人脈」をレポートし、角栄を退陣に追い込んだことで注目を集めていた。そこで清張は次のように語っている。

〈〈はじめ捜査当局は犯人複数説だったけど、途中から入ってきたベテラン刑事（注：平塚八兵衛のこと）が強引に単独犯説を唱えた。それで捜査の方針が単独犯説へと変ってしまった。単独犯じゃ、とてもつじつまに合わないところが多いんだけどね。あのとき犯人は非常にツイていたんだ。目撃者はいたけれど怪しまれていない。衝突事故もなかった。逆にいえばツイているということなしには犯行ができなかった。つまり非常に楽天的な犯人なんだね。犯行に自信をもって、実行の途中に障害が起るとは考えない性格だったんだと思う。〉 （『週刊文春』1975年11月20日号）〉

物事には必ず「隠された真実」があり、世界は情報操作に満ちているという清張作品の「魔力」が感じられるコメントである。

物事には必ず「隠された真実」があり、世界は情報操作に満ちているという清張作品の「魔力」が感じられるコメントである。

