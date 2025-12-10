東京ディズニーリゾートが「ポッキー」商品回収を発表 約3万個 グリコの騒動が波及
オリエンタルランドは10日、東京ディズニーリゾート内の商品施設などで販売していた『チョコレート菓子＜ポッキー＞』について商品回収を行うとし、特別対応窓口を設けたと発表した。
【画像】江崎グリコ、チョコレート製品20品目の自主回収
江崎グリコが8日、本来の風味と異なる商品の流通が発生したとし、『ポッキーチョコレート』『ポッキー極細』などの一部商品の回収を明らかにしている。
オリエンタルランドは「なお、当該商品については、チョコレート製品では本来感じられない香辛料由来の風味を感じる場合がございますが、そのままお召し上がりいただいても安全に問題はございません。ゲストの皆さまにご迷惑をおかけしましたことを、ここに深くお詫び申し上げます」とつづった。
その上で、特別対応窓口の受付フォームを案内。「後日、回収対象商品を引き取りに伺う手配を行い、あらためて商品代金相当をお送りいたします。なお、ゲストの皆さまからご提供いただいた個人情報は、本件の目的以外には一切使用いたしません」と伝えている。
■回収対象商品
商品名 チョコレート菓子＜ポッキー＞
販売価格 1500円（税込）
販売場所
東京ディズニーランド内商品店舗、東京ディズニーシー内商品店舗
ボン・ヴォヤージュ、東京ディズニーリゾート・アプリ
ディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア.jp」等
回収対象個数 2万9363個
賞味期限：2026年3月15日から2026年5月3日まで
販売期間：2025年10月21日から2025年12月8日まで
販売者：株式会社オリエンタルランド
仕入先：株式会社高山（※高＝はしごだか）
