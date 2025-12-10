全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、横浜・桜木町の居酒屋『あきよし』です。

定食で1杯！いや3杯いける

和食系の酒場の多い、この地下迷宮では珍しく、ちょっと洋風のツマミやピザもあり。さらに11時〜14時は、日替わり定食も提供するのも珍しいが、近隣で働くビジネスマンの昼食かと思いきや「日替わりランチにハイボール」なんて注文の声が飛び交う。さすが『ぴおシティ』と感嘆。

日替わりランチ（メンチカツ、野菜炒め）850円

『あきよし』日替わりランチ（メンチカツ、野菜炒め） 850円 この日の日替わり定食は「メンチと野菜炒め」。う〜む、呑めるオカズだ

神奈川県桜木町『ぴおシティ』

ぴおシティ地下2階『あきよし』

［店名］『ぴおシティ』

［住所］神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1

［交通］JR京浜東北線・根岸線桜木町駅東口から徒歩1分、横浜市営地下鉄桜木町駅直結

