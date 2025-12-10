駅地下で飛び交う「日替わりランチにハイボール」 昼からがっつり飲める天国が横浜にあった
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、横浜・桜木町の居酒屋『あきよし』です。
定食で1杯！いや3杯いける
和食系の酒場の多い、この地下迷宮では珍しく、ちょっと洋風のツマミやピザもあり。さらに11時〜14時は、日替わり定食も提供するのも珍しいが、近隣で働くビジネスマンの昼食かと思いきや「日替わりランチにハイボール」なんて注文の声が飛び交う。さすが『ぴおシティ』と感嘆。
日替わりランチ（メンチカツ、野菜炒め）850円
『あきよし』日替わりランチ（メンチカツ、野菜炒め） 850円 この日の日替わり定食は「メンチと野菜炒め」。う〜む、呑めるオカズだ
神奈川県桜木町『ぴおシティ』
ぴおシティ地下2階『あきよし』
［店名］『ぴおシティ』
［住所］神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1
［交通］JR京浜東北線・根岸線桜木町駅東口から徒歩1分、横浜市営地下鉄桜木町駅直結
