寒くなるとトイレが近くなるのは何故？
二十四節気の小雪（しょうせつ）を過ぎ、冬の訪れを実感する日が多くなってきました。
寒い時期にはトイレが近くなるという悩みをお持ちの方は少なくありません。
この悩みには、東洋医学では冬の臓器である「腎(じん)」が深く関わっているといいます！
なぜ、寒いとトイレが近くなるかというと･･･
暖かい時期と比べ汗で発散される水分が減り、また体温が奪われないように末梢血管が収縮することで、体の中心の血液量が増え、腎臓で作られる尿の量が増えるからです。
ただ、朝起きてから就寝までの排尿回数が8回以上など、トイレに行く機会が多いと感じるようなら頻尿かもしれません。
東洋医学では、頻尿の原因の多くは冷えと腎の弱りにあると考えます。
東洋医学の”腎”とは、腎臓だけでなく膀胱や生殖器なども含みます。
腎はエネルギーのもとともいえる臓器で、成長や生殖、ホルモンバランス、老化に関係し、骨や脳、髪、耳、足腰などに影響が現れます。
腎の弱りは生命力が衰えて老化するイメージがわかりやすく、体力低下や抜け毛、白髪、足腰の弱り、骨粗鬆症、耳鳴り、物忘れなどの症状として現れます。
頻尿も腎の弱りからくる不調の1つなんです。
特に夜間尿は腎の疲れから起きることが多いようです。
腎が弱ってしまうのは、どのような時なのでしょうか･･
腎は、過労や睡眠不足、激しい運動などにより疲労します。
頭の使い過ぎや精神的ストレスを抱えながら仕事するのもよくありません。
東洋医学で”腎は冬の臓器”とされています。
晩秋から冬に起きやすい不調は、腎が弱っていることから起きるものが多いです。
頻尿対策で腎をケアすることは、冬の養生にもなります。
