¡Ö¿§¡¹»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ä¤í¤¦¤±¤É¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤!!¡×ÃæÅÄæÆ¤µ¤ó¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÃæÆü¸åÇÚ¤Ë¡È·ã¥¢¥Ä¥¨¡¼¥ë¡É¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¹¤®¤ë¡×
ÃæÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃæÆü¤Î¸åÇÚ¤ËÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤¬¡¢º£Ç¯¤â12·î9Æü¤ËÈó¸ø³«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè4²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤ÏÁê¸ß»ØÌ¾¤É¤¦¤·¤ÎµåÃÄ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥È¥ì¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ÃæÆü¤«¤é¤Ï25ºÐ³°Ìî¼ê¤ÎÉÍ¾Çµ²ð¤¬¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA¤Ø¡¢µÕ¤ËDeNA¤«¤é¤Ï26ºÐÆâÌî¼ê¤ÎÃÎÌîÄ¾¿Í¤¬ÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅÄ»á¤Ï¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA¤Ë°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÉÍ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¥ê¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¸åÇÚ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæÅÄæÆ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎµåÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆü¤Î²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î10Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÉÍ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Ï¥Þ¡ª¤ä¤Ã¤¿¤ì¤è!!¿§¡¹»×¤¦»ö¤Ï¤¢¤ë¤ä¤í¤¦¤±¤É¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤!!¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤³¤¤!! ²£ÉÍ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤âÌ£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤ä!!! ²£ÉÍ¤Î³§¤µ¤óµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Æµ¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎÉ¤¤·»µ®¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖæÆ¤µ¤ó¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬Í¥¤·¤¤¤³¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¿´¶¯¤¤±þ±ç¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÍ¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°ÌÆþÃÄ¡£¥×¥íÄÌ»»3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.250¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢1ÂÇÅÀ¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]