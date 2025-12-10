11日(木)から12日(金)にかけて、東日本から北日本の上空およそ1500メートルには−10度以下の寒気が入る見込みです。西高東低の冬型の気圧配置になり、北陸より北の日本海側を中心に雪の降る天気になるでしょう。

11日午前9時の予想天気図です。日本海北東部に低気圧があり、発達しながら北東へ進む見込みです。寒冷前線の通過で日本海側では雪や雨の降る天気になるでしょう。

12日午前9時の予想天気図では、低気圧はかなり発達しオホーツク海に抜ける見込みです。西高東低の気圧配置になりますが、日本海では等圧線の間隔が小さく北から北西の風が強まるでしょう。

11日からの雪・雨と風の予想ですが、11日は寒冷前線の通過にともない、東北の日本海側や北海道で雨や雪が降るでしょう。

夕方からは北陸でも雨や雪が降りそうで、山地では大雪のところもありそうです。

12日は上空の寒気がかなり強まるでしょう。上空およそ1500メートルでは、北海道で−18度以下になるところもありそうです。

冬型の気圧配置になり、雪雲が日本海側の地域に流れ込むでしょう。午前中は北陸から北海道にかけて広い範囲で雪が降り、内陸部では大雪のところもある見込みです。

強い寒気の影響で12日は各地で雪が降り、気温も低い見込みです。金沢は最低気温が2度、最高気温が5度と冷えそうです。

11日から12日にかけては、低気圧がかなり発達しながら東よりに進むため、北日本では雪や雨の降り方とともに風も強まりそうです。沿岸部では特に強風に注意してください。