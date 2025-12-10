「娘送って朝から会社出勤する板野友美ってすご」多忙極める驚きのスケジュール公開。分単位で行動
タレントの板野友美さんは12月9日、自身のInstagramを更新。板野さんが立ちあげたアパレルブランド「Rosy luce（ロージールーチェ）」のCOO高橋亜友美さんのストーリーズを引用し、絵文字で反応しています。
【写真】あまりにも大忙しな板野さん
7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜 あの頃、青春でした。これから、青春です 〜 20周年記念コンサート Part3」と、8日の「AKB48劇場20周年特別記念公演」に出演するなど多忙を極める板野さん。ダンスレッスンや会議などを「分単位」のスケジュールでこなしているようです。
今回のライブについて板野さんは、「デビュー20周年。ともちんを好きになってくれたみんなに恩返しをしたくて。みんなも当時にタイムスリップできるように "ともちん"らしさを追求して、ダイエットや、ヘアもダンスも当時の私に近づけた。冷静に考えると自分で昔の自分らしさを研究してるの面白いよね」とコメントしています。(文:勝野 里砂)
【写真】あまりにも大忙しな板野さん
多忙なスケジュールをさらりとこなす高橋さんが投稿した動画には、出社時と思われる美しい姿の板野さんが。「一昨日AKB20th 武道館でキレキレで踊って 昨日は秋葉原AKB劇場夜行って…」「娘送って朝から会社出勤する板野友美ってすご」と、板野さんの驚きの行動をつづっています。板野さんはその投稿を引用し、泣き笑いの絵文字で反応しました。
ライブショットを公開板野さんは同日の投稿にて、「どの"ともちん"がすき？」と日本武道館でのコンサートの写真を公開。1枚目には、ピンクやイエローが使われたフリルのミニ丈スカートを身に着けた板野さんが写っています。また、AKB48らしい赤チェック柄の衣装ショットも掲載しました。
今回のライブについて板野さんは、「デビュー20周年。ともちんを好きになってくれたみんなに恩返しをしたくて。みんなも当時にタイムスリップできるように "ともちん"らしさを追求して、ダイエットや、ヘアもダンスも当時の私に近づけた。冷静に考えると自分で昔の自分らしさを研究してるの面白いよね」とコメントしています。(文:勝野 里砂)