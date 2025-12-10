元バレー代表・木村沙織、2歳長男と“顔出し”親子ショット「可愛い親子」「髭を付けたら、お父さんそっくり」 夫・日高裕次郎氏との父子ショットも披露
元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織（39）が9日、自身のインスタグラムを更新。長男・煌太郎くん（こうたろう／2）を抱っこした親子ショットや、夫で元ビーチバレー選手の日高裕次郎氏との父子写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「髭を付けたら、お父さんそっくり」2歳長男との“顔出し”親子ショットを披露した木村沙織 ※父子ショットは4、7枚目
木村は「いつの間にかピースがイチからちゃんとピースになってる いいお天気だった休日 息子はバズのおもちゃを選んでました」とつづり、冬晴れの青空の下、黒のキャップとアウターを合わせたカジュアルスタイルで笑顔を見せる姿を投稿。腕の中の煌太郎くんはブラウンのジャケットに黒のニット帽姿で、カメラに向かって得意げにピースを決めており、ほほ笑ましい母子の時間が収められている。
さらに別カットでは、夫・日高氏と煌太郎くんの2ショットも披露。親子で並ぶ温かな写真に、「すごい またひとつ成長しましたね」「可愛い親子〜めっちゃかわいいファミリー」「母は偉大なり 子育てご苦労様です」「こうちゃんももう重くなってるよねぇ 腰お大事に」「子どもさんに髭を付けたら、お父さんそっくり」など、あたたかい声が寄せられている。
木村と日高氏は2016年12月に結婚。23年2月に長男・煌太郎くんを出産している。
