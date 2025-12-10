先日の上海公演の中止に続き、アジアツアーのファイナル公演となるマカオ公演が中止となった、歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。

年末に代々木で行われる、カウントダウンライブへ向けて、意気込みを綴りました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 マカオ公演中止も…「代々木のCDLを素晴らしいものにすべく集中して頑張るのみ」 中国ファンからのＤＭに「私達はその100倍の気持ちでパフォーマンスを届けます」

浜崎あゆみさんは「わたしのことはどうか心配しないで下さい! 」と、投稿。



続けて「一座の皆とクルーの皆様と共に代々木のCDLを素晴らしいものにすべく集中して頑張るのみです。」と、綴りました。





更に「それより、TA間で非難したり謝罪したりしないで欲しいなと、それだけは本当に強く思います。」と、ＴＡ（ファン）に向けて記しました。





そして、浜崎あゆみさんは、中国のファンから届いた「ChinaTA 遠征組、CDLで倍の応援を届けますよ!!!」というダイレクトメッセージの画像をアップ。



続けて「China TAから今このDM をもらったので、私達はその100倍の気持ちでパフォーマンスを届けます」「以上!」と、その意気込みを綴っています。



この投稿にファンからは「過去最強のCDLになりそうだね」・「カウコン楽しみに年末まで体調管理頑張りまーす♪ayuちゃんもね」・「あゆ❤代々木楽しみ❤❤❤❤❤❤」・「CDLに向けて、ファイトー 応援してます」などの反響が寄せられています。







９日、浜崎あゆみさんはインスタグラムのストーリー機能に「『 ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep. II-』 ファイナルとなる予定であった 2026年1月10日のマカオ公演につきまして、avex と主催側との協議の結果、 諸般の事情により中止との報告を受けました。」と、報告。



そして「上海公演に続き再び皆様に多大なる哀しみとご迷惑をおかけいたしますこと、そしてアジア各地の皆様から支えていただいた今ツアーがファイナルをお届け出来ないまま終了となってしまいますこと、一座・クルー大変無念に思っております。」と、明かしていました。







また、先日、上海公演が中止になった際、浜崎あゆみさんは自身のインスタグラムで、「エンターテイメントは人と人をつなぐ架け橋であるべきで、自分はその架け橋を作る側でありたいと、今も強く信じています。」と、その思いを綴っていました。





浜崎あゆみさんは、12月30日(火)と31日（水）の２日間の日程で、代々木でのカウントダウンライブを予定しています。



【担当：芸能情報ステーション】