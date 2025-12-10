¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ÎÊ¡ÅÄ¼þÊ¿¤¬µî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡Öº£¤Ï¤â¤¦¡Ä¡×
¡¡NHK¡¡BS¡Öµå¼±ñ¡Á¥×¥íÌîµå¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¿¤Á¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤¬7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Ê¡ÅÄ¼þÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£¼«¤é¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¹¥ê¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥·¥ó¥°¡×¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¡ÖÂÔ¤Æ¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢·àÅª¤Ê´ñ½±¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Áª¼ê¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ÞÌîµå¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¡ÅÄ¼þÊ¿¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ÆVTR¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë»äÉþ»Ñ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦Å¾¤Ö¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤ÞËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤Î»þ¤¬¤¯¤ì¤Ð¡Ä¤¦¤ó¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦Ê¬¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¤¦¤ó¡£º£¤Ï¤â¤¦¡Ä¡Ä¡Ä¤æ¤Ã¤¿¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡ÄÆü¡¹²á¤´¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï¹ÎÍ¡¢ÌÀ¼£Âç¡¢NTTÅìÆüËÜ¤ò·Ð¤Æ2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡£¤â¤È¤â¤ÈÆâÌî¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³°Ìî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï23»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢10·î14Æü¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£