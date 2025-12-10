10日の衆議院予算委員会では、国民民主党の玉木雄一郎代表と、高市早苗総理、片山さつき財務大臣が、経済成長をめぐって議論。そのための投資減税について“意気投合”する場面も見られた。

【映像】玉木代表の感想に笑いが起こる瞬間（実際の映像）

玉木代表は、2020〜24年のアメリカの潜在成長率が2.4であるのに対し、日本は0.3と非常に低いという数字を示し、経済成長の3要素「労働」と「資本」と「生産性」のうち、「労働」と「資本」に大きな問題があると指摘した。「労働」については「働き控えの解消」が重要だとして“年収の壁”控除額の引き上げを主張。そして、アメリカと大きな差が出ているのが資本の投入、投資だとし、これについての質問を開始した。

玉木代表は「この投資をどうやって拡充していくかっていうのが多分これからの高市内閣の経済政策において一番大事だと思います。問題は中身とやり方。やり方については我々ずっとハイパー償却税制と言ってる。投資額以上償却認めて、投資しないと損するような状況をつくって集中的にデジタルとかDX、いろんなことを投資できるようにしようということを訴えてまいりました。そこで伺います。ハイパー償却税制をやっていただきたいんですが、できなくても即時償却、プラス引ききれないやつは繰越控除も認めて大胆な投資を促進していくということを高市内閣はぜひやるべきだと思うんですがいかがですか」と激しい手ぶりを交えながら質問。

高市総理は、「確かにGDPこれを大きくしていかなきゃいけませんから、成長に向かう投資、それからやはり働き控えをなくしてしっかりと労働力も確保していく、大事なことばかりだと思います。ハイパー償却税制ですけれどもこれは設備投資の取得額以上の減価償却を認める制度ということですね。この有効性、それから海外の制度の利用実態も踏まえながら必要な措置についてしっかり議論を深めていくという思いでございます。それから即時償却、これはとても大事だと思っております。特に危機管理投資、成長投資、これを強力に促進するためには、即時償却を盛り込んだ大胆な国内投資減税の創設を進めていくその覚悟を持っております。現在与党の税制調査会においてもご議論をいただいておりますのでその結果を踏まえて確実に対応をしてまいります」と答えた。

玉木代表は「即時償却については前向きな答えをいただいたと思うんですが、繰越控除どうですかね。研究開発投資なんか結構長い時間見ないといけないので、単年度だけドーンと引いてくれてもある程度引ききれなかったりするので控除額を繰り越して。アメリカなんか控除額を売り買いする市場があるんですよ。いやもっと引けるところは買ってきて、ほんで利益が出てるところはもっと投資しようと思って、クレジットにして控除額を集めてきてそれでドーンと大きな投資するということすらアメリカやってるんで、この繰越控除は特に研究開発においてはね5年とかね、せめて3年とか、繰越控除も認めるべきだと思いますがいかがですか」と質問。

これに対し片山さつき財務大臣が、「まさに与党税調、それから御党の、あと他党のご意見もお伺いしながら最終局面に入っているので私の立場としては断言はできませんが、一般論としては非常にハイパー償却ですとか、即時償却ということとセットに、その効果を出すために繰越も含めてその期間等考えるというのは当然あり得る政策でございます」と答えると、議場からは「おー」という声も上がった。

玉木代表はうれしそうに「前向きに財務担当大臣が答えてくれたので、事務方もお願いしますね」と述べ、「いやこれね本当にやったほうがいいと思うので、我々頑張りますからね、政府与党はもっと頑張っていただきたい」と期待感を示した。

玉木代表はさらに、「減税になったら単年度の税収が減るからダメと財政当局がいつも言われて私も肩身が狭い思いしてるんですけど、ただ我々は、単年度で減ってもだんだん盛り返していく、例えば手元にお金が残ったら消費が増えて消費が活性化して売り上げが上がって法人税も所得税も消費税も増えていくという、ダイナミックな税収の増加効果もちゃんと分析するのが筋だと思うんですが、どうしても静的なスタティックな分析ばっかりこれまであったので、即時償却だって1回ね単年度でガンッと減らしますけど、逆に言うと翌年以降は経費計上が減るので税収増えてくるからトータルでは別に減らないんですよ。金利分あるけどね。こういうことをやるのが発想の転換、片山大臣も言ってるようなね、その意味ではいわゆる経済に与えるプラスの影響を盛り込んだ税収の増加効果も含めたね、ダイナミックスコアリングと言いますけど、こういうことを導入すべきじゃないでしょうか」と迫った。

これに対し片山大臣は「まさに今般の総合経済対策で導入することになっていますが、ダイナミックスコアリングは玉木党首おっしゃったような、減税を含む財政支出はマクロ経済にプラスの影響も当然与えるべきですから、将来の増減収の効果についても分析を行って何年かであるいは未来まで含めて分析して判断していくということで、責任ある積極財政の考え方のもとでは当然精力的に戦略的に財政出動を行うわけですが、財政の持続可能性を実現しマーケットからの信認を確保するうえでこういった考えも当然入ってくるわけで、適切に経済財政運営を行っていく中で重要な要素だと考えております」と答弁。

これに玉木代表が「きょう片山大臣前向きでいいですね」と感想を述べると、議場には笑いが広がった。

玉木代表は「やっぱり経済元気にしていかないと。この6年間結局めちゃくちゃ税収増えたじゃないですか増税してないけど。6年連続過去最高税収、6年連続税収の上振れですよ。コロナ始まった2020年税収60兆だったんですもん。今回80兆超えたわけでしょ。5年間で20兆増やすの増税でやったらパンクしてますよ。でもやっぱり経済の、特に名目GDPの安定成長がこれだけ財政再建を促すというのは私も学びましたし、そういったことを取り入れていくのが大事ではないかなと思います」と力説した。（『ABEMA NEWS』より）