お笑いコンビ、バッテリィズの寺家（35）が10日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト出演。漫才中のルーティンを明かし、ナイツを驚かせた。

バッテリィズは昨年の「M−1グランプリ」で準優勝し、テレビ出演数が急増。同時に舞台出演も増えたといい、寺家は「ステージ数数えたら、去年よりもめちゃくちゃ多かったですね」と振り返った。

また「ステージ数はめっちゃ増えてます。大阪の時10ステとか平気であるので」と語ると、続けて「僕は音声取ってて。1回数えてみたら、めっちゃ行ってますね」と漫才の録音についてさらりと明かした。

ナイツが「そんなことしてるの？」「音声？」とザワつくと、寺家は「毎回ネタの時、音声回すんです」と自身のiPhoneで録音していると説明。「1912本の漫才がここ（スマホ）に入ってます」と語ると、「ええ〜！？」「ヤッバ」とナイツを仰天させた。

寺家によると、録音はバッテリィズの前に組んでいたコンビ時代からの習慣で「ネタをブラッシュアップする時とかは聞いて、ここウケてないと思ってたけどウケてるなとか」。昨年の「M−1」決勝でもポケットに仕込んでおり、審査員を務めていた塙宣之は「ポケット入れてたの！？」とあぜんとした。

寺家は「せり上がる前に（録音ボタンを）押して」と話し、「塙さんのコメントの時も回ってます。残ってます」と報告。塙が「うそでしょ！？そんな人いるんだ」と驚くと、寺家は「いまだに93点覚えてますもん。たまに聞くので」と笑っていた。