¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬¡Ö¥·¡¼¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¼Â´¶¡×¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À
F1Âè24Àï¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡10ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Î·è¾¡¤ËÎ×¤à³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Æþ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â²¿¤è¤ê¤â¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤¬4°Ì°Ê²¼¤ËÄÀ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é³ÑÅÄ¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ê¤«¤®¤êÄ¹¤¯¥³¡¼¥¹¾å¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿¥Î¥ê¥¹¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤³¤È¤¬»ê¾åÌ¿Âê¤À¤Ã¤¿¡£
³ÑÅÄÍµµ£¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ï¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡photo by BOOZY
¡¡¥ß¥Ç¥£¥¢¥àÀª¤¬¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤ÆÁ°¤¬³«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤Ï¹¥¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ23¼þÌÜ¡¢¥Î¥ê¥¹¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Çº¸±¦¤Ë¥Þ¥·¥ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢16¼þ¤â¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤¯¥Î¥ê¥¹¤È¤Î¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óº¹¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤Ê¤¯È´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Î¥ê¥¹¤¬3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢2¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç·ãÆ°¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇÂç¸Â¥Î¥ê¥¹¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇÂç¸ÂÄñ¹³¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢1²ó¤Ç¹Ô¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¡¡2021Ç¯¤ÎºÇ½ªÀï¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¡ÊÅö»þ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤¬¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥£¤Ê¥»¥¯¥¿¡¼3¤ÇÂçÉý¤Ë¥¹¥í¡¼Áö¹Ô¤ò¤·¤Æ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡ÊÅö»þ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¡Ë¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÂ×´§¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·³ÑÅÄ¤Ï¡¢¥»¥¯¥¿¡¼3¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÇØ¸å¤Ë¤Ä¤«¤ì¤ÆDRS¡Ê¢¨¡Ë¤Ç´ÊÃ±¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢¨DRS¡áDrag Reduction System¤ÎÎ¬¡£ÄÉ¤¤È´¤¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¥É¥é¥Ã¥°ºï¸º¥·¥¹¥Æ¥à¡¿¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹ÍÞÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¡Ö¤â¤¦1¼þÍÞ¤¨¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èà¤Ï¥¿¡¼¥ó1¡Á5¤ÇºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤òµÍ¤á¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¡Ê¥¿¡¼¥ó6¤Ç¡Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¥»¥¯¥¿¡¼3¤Ç¥¹¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥¿¡¼¥ó1¤ÇÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ÆÃ¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¸åÈ¾¤Ï±¿¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Û
¡¡¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Î¥ê¥¹¤Ë¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÊý¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë¤Ë¥Î¥ê¥¹¤ò¹¶Î¬¤µ¤»¤Æ¥Î¥ê¥¹¤Î½ç°Ì¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤È¤Î»°¤ÄÇÃ¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¥Î¥ê¥¹¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤¬¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³ÑÅÄ¤Ï¥Î¥ê¥¹¤Ø¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Ê£¿ô²ó¤Î¥é¥¤¥óÊÑ¹¹¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Æ5ÉÃ²Ã»»¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¡£·ë²Ì¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë¤ÎÁ°¤Ç8°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥Õ¥¤¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÆæ¤Î5ÉÃ²Ã»»¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢Á°¸å¤È¤â¥¿¥¤¥ä¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ú¡¼¥¹¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¿È¤òµ¾À·¤Ë¤·¤¿ÀïÎ¬¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÆþ¾Þ¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÂ®¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆþ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡Í½Áª¤ÎÉÔ±¿¤È¤¤¤¤¡¢·è¾¡¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤È¤¤¤¤¡¢¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³ÑÅÄ¤Î¶ìÆ®¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö±¿¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤ÏÆÃ¤Ë¡Ø±¿¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤¬¸«¤»¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò²Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËÍ¤ÏÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤ÇÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂÎÏ¤Ë¸«¹ç¤¦·ë²Ì¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ²ù¤¤¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ÈÁÓ¼º¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥·¡¼¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤â»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ú»ö¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÆ¤ÓÊâ¤½Ð¤»¡Û
¡¡ÉÔ±¿¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¥ß¥¹¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Í×°ø¤Ç¼º¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ß¥¹¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¤¤¿Í×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä²þÁ±¤·¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥«¥¿¡¼¥ëGP¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤äº£²ó¤Î¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤ÎÍ½Áª¤Ê¤É¡¢¤è¤¦¤ä¤¯·ë²Ì¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥æ¥¦¥¡¢º£Ç¯1Ç¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£·¯¤È¤È¤â¤ËÀï¤¨¤Æ¸÷±É¤À¤Ã¤¿¤è¡¢¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¥´¥¶¥¤¥Þ¥¹¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢ºÇ¸å¤ÎÌµÀþ¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¦¥Ã¥É¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤³¤Î8¥«·î´Ö¤Ç¤È¤â¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¶ìÏ«¤Î¿ô¡¹¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬À®Ä¹¤Ø¤ÈÂ³¤¯¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
¡¡¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¡¢·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ºÆ¤Ó¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢³ÑÅÄ¼¡Âè¤À¡£ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬²ù¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ì¤ëÅØÎÏ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÁÓ¼º´¶¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¼«Ê¬¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÆ¤ÓÊâ¤½Ð¤»¡£
¡¡³ÑÅÄÍµµ£¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ï¡¢¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£