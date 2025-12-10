¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ô¡¼¥¡¼¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ë¶ì¤·¤à¡¡£²Ç¯Á°¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ê¤éÍ¾Íµ¤ÇÉ½¾´Âæ¤âÁè¤¨¤¿¤¬...
F1Âè24Àï¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡¿·²¦¼ÔÃÂÀ¸¤Î´¿À¼¤¬¶Á¤¯¥Ñ¥ë¥¯¥Õ¥§¥ë¥á¤òÇØ¤Ë¡¢¥Þ¥·¥ó¤ò¹ß¤ê¡¢´À¤À¤¯¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Î·öÓä¤Î¤Ê¤«¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¿³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤â¤Ï¤Ð¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÎÏ¤Ê¤¯Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ñ¥Á¥ó¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î"³ÑÅÄÍµµ£"¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
³ÑÅÄÍµµ£¤Î£¸¥«·î¤Ï¥Ô¡¼¥¡¼¤Ê¥Þ¥·¥ó¤ÈÀï¤¦Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¡¡photo by BOOZY
¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡×
¡¡14°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤º¡¢¤à¤·¤í¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£ºÛÄê¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ä¡¢Ä¹¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿²òÊü´¶¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤ÆñÁÀå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Î½µËö¤â¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÎ¯¤Þ¤ë3Æü´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¶âÍË¤ÏFP1¤ò¿·¿ÍÏÈ¤Ç¾ù¤ê¡¢1¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤ÎÁö¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿FP2¤Ç¤Ï¥ê¥¢¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ËÁö¤ì¤º¡£
¡¡ÅÚÍË¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¯¥Þ¥·¥ó¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤¬¡¢FP3¤ÎºÇ¸å¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¥é¥Ã¥×¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ô¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¤Ç¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥¥ß¡¦¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¡Ë¤ËÀÜ¿¨¤µ¤ì¡¢Í½Áª¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ª³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥í¥¢¤È¥µ¥¤¥É¥Ý¥Ã¥É¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¤¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¿··¿¥Õ¥í¥¢¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Çµì·¿¥Õ¥í¥¢¤Ë¸ò´¹¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í½Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤«¤Ê¤ê¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÄË¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤ÇÍ½Áª¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Q3¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«Q3¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡0.3ÉÃ¤Î´Ö¤Ë15Âæ¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¤è¤¦¤Ê¶Ïº¹¤Î¤Ê¤«¡¢¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Îµì·¿¥Õ¥í¥¢¤Ç¡¢Q1¤Ï0.008ÉÃº¹¡¢Q2¤Ï0.007ÉÃº¹¤ÇÄÌ²á¤·¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP°ÊÍè¤ÎQ3¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆQ3¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÁ°¤òÁö¤Ã¤Æ2ËÜ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥È¥¦¡Ê¥¹¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡Ë¤òÍ¿¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ª¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤¿¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎµÕÅ¾¥¿¥¤¥È¥ë¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó³ÍÆÀ¤Ë¡¢³ÑÅÄ¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡Úº£µ¨¤ÏQ1ÆÍÇË¤â¶ì¤·¤àÂçÀÜÀï¡Û
¡ÖQ3¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ½Áª¤ÎÁ°¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ù¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡£Îý½¬¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¿¡¼¥ó5¤Ç¶á¤¹¤®¤Æ¤â¥À¥á¤À¤·¡¢±ó¤¹¤®¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤â¤¢¤½¤³¤Ç¹¥¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç2²óÌÜ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î²Ì¤¿¤·¤¿»Å»ö¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤ÎQ3¿Ê½Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤¬ÆÃÊÌ¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Áª¤¬ÆÃÊÌ°¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Ï¾ï¤Ë0.3¡Á0.4ÉÃÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤«¤éÃæÃÄ¥°¥ë¡¼¥×¤Þ¤Ç¤¬Ä¶¶Ïº¹¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î0.3ÉÃ¤Î´Ö¤Ë²¿Âæ¤â¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤Ï³ÑÅÄ¼«¿È¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£Q1ÇÔÂà¤«¤éQ3¿Ê½Ð¤Þ¤Ç¤Îº¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾®¤µ¤¤¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥·¥ó¼«ÂÎ¤Ï¥Ô¡¼¥¡¼¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤¹¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×Éý¤â¶¹¤¤¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°Ç½ÎÏ¤È¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç9Ç¯¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¤Ï°·¤¨¤Æ¤â¡¢º£µ¨ÅÓÃæ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¥Þ¥·¥ó¤Ë¤â´°Á´¤Ë¤Ï´·¤ì¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ÑÅÄ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤º¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤Îº¹¤ÏÃå¼Â¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯Á°¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÆÈÁö¾õ¶·¤Ê¤éÍ¾Íµ¤ÇÉ½¾´Âæ·÷Æâ¤òÁè¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬º£¤Ï¡¢Q1ÆÍÇË¤Ë¤â¶ìÀï¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÀÜÀï¡£¤½¤ó¤Ê¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿8¥«·î´Ö¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍ½Áª¤À¤Ã¤¿¡£