¢£Àë¶µ»Õ¤¬½ñ¤»Ä¤·¤¿¡Ö°ÂÅÚ¾ë¤Ë¼¡¤¤¤ÇÍÌ¾¤Ê¾ë¡×
¥¤¥¨¥º¥¹²ñ¤ÎÀë¶µ»Õ¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤Ï¡¢Ãø½ñ¡ØÆüËÜ»Ë¡Ù¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌÀÃÒ¤Ï¡¢ÅÔ¤«¤é»ÍÎ¤¤Û¤ÉÎ¥¤ì¡¢Èæ±Ã»³¤Ë¶á¤¯¡¢¶á¹¾¹ñ¤ÎÆó½½¸ÞÎ¤¤â¤¢¤ë¤«¤ÎÂç¸Ð¡ÊÈüÇÊ¸Ð¡Ë¤Î¤Û¤È¤ê¤Ë¤¢¤ëºäËÜ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÏ¤ËÅ¡Âð¤È¾ëºÉ¤òÃÛ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ëÁÔ²ÚÎï¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¿®Ä¹¤¬°ÂÅÚ»³¤Ë·ú¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤®¡¢¤³¤ÎÌÀÃÒ¤Î¾ë¤Û¤ÉÍÌ¾¤Ê¤â¤Î¤ÏÅ·²¼¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¾¾ÅÄµ£°ì¡¦ÀîºêÅíÂÀÌõ¡Ë
¡ÖÌÀÃÒ¡×¤È¤Ï¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯ÌÀÃÒ¸÷½¨¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¸÷½¨¤¬ÈüÇÊ¸Ð´ß¤ËÃÛ¤¤¤¿ºäËÜ¾ë¡Ê¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¡Ë¤¬¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î°ÂÅÚ¾ë¤ÈÊÂ¤Ó¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÌ¾¹â¤«¤Ã¤¿¡¢¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¸÷½¨¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¸ø¶ª¤Ç¡¢µÈÅÄ¿À¼Ò¤Î¿À¼ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿µÈÅÄ·ó¸«¤ÎÆüµ¡Ø·ó¸«¶ªµ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¸µµµ3Ç¯¡Ê1572¡Ë12·î24Æü¤Î¾ò¤Ë¡¢¡ÖÌÀÃÒ°Ù¸«²ö²¼¸þºäËÜ¡¢¿ù¸¶½½Ä¡¡¢ÊñÃúÅá°ì¡¢»ý»²Î»¡¢¾ëÃæÅ·¼çºî»ö°Ê²¼¼½¤¯Èä¸«Ìé¡¢¶ÃÌÜÎ»¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºäËÜ¾ë¤ÇÅ·¼ç¡Ê¼é¡Ë¤ò·úÀß¤¹¤ë¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤·¡¢¡ÊÁÔÂç¤Ê¤Î¤Ç¡Ë¶Ã¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¿®Ä¹¤¬°ÂÅÚ¾ë¤òÃÛ¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤ÏÅ·Àµ4Ç¯¡Ê1576¡Ë¤Ç¡¢Å·¼é¤¬´°À®¤ò¸«¤¿¤Î¤¬Æ±7Ç¯¡Ê1579¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸÷½¨¤ÎºäËÜ¾ë¤Ë¤Ï¤½¤Î6Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ìÄêµ¬ÌÏ¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÅ·¼é¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºäËÜ¾ë¤¬°ÂÅÚ¾ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡Ö¶áÀ¤¾ë³Ô¤ÎÀè¶î¤±¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Âç¾®¤ÎÅ·¼é¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ö¿å¾ë¤À¤Ã¤¿
¸µµµ2Ç¯¡Ê1571¡Ë9·î¤ÎÈæ±Ã»³¾Æ¤Æ¤¤Á¤Î¤Î¤Á¤Ë¡¢¿®Ä¹¤«¤é¶á¹¾¹ñ¼¢²ì·´¡Ê¼ç¤ËÂçÄÅ»Ô¤ÎÀ¥ÅÄÀî°ÊÀ¾¡Ë¤ò¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¸÷½¨¤¬¡¢¿®Ä¹¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µþÅÔ¤ÈÈæ±Ã»³¤ò´Æ»ë¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÃÛ¤¤¤¿¤Î¤¬ºäËÜ¾ë¤À¤Ã¤¿¡£
»°½Å¤Î¿åËÙ¤Ç°Ï¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÙ¤ËÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å¤¬°ú¤Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¿å¾ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÀ©³¤¸¢¤ò°®¤ë¤¿¤á¤ÎµòÅÀ¡¢¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºæ¤Î¹ë¾¦¤ÎÅ·²¦»û²°ÄÅÅÄ½¡Ã£¤«¤é3Âå¤Ë¤ï¤¿¤ëÃã²ñµÏ¿¤Ç¤¢¤ë¡ØÅ·²¦»û²°²ñµ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¡Ã£¤ÎÃäÃË¤Ç¸÷½¨¤ÎÃã¤Î»Õ¾¢¤À¤Ã¤¿½¡µÚ¤¬¡¢Å·Àµ6Ç¯¡Ê1578¡Ë1·î11Æü¡¢¸÷½¨¤«¤éºäËÜ¾ë¤Ë¾·¤«¤ì¡¢Ãã²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö°ÔÇ¤Æü¸þ¼éÅÂ¡ÊÃð¡¦¸÷½¨¤Î¤³¤È¡Ë²ñ¡ÊÃæÎ¬¡Ë²ñ²á¥Æ¡¢¸æºÂÁ¥¥ò¾ë¥ÎÆâ¥è¥ê¾è¸õ¥Æ¡¢°ÂÅÚ¥Ø»²¿½¸õ¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤êºäËÜ¾ëÆâ¤ÇÁ¥¤Ë¾è¤ê¡¢°ÂÅÚ¾ë¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¾ë¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¹ÒÏ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø·ó¸«¶ªµ¡Ù¤ÎÅ·Àµ10Ç¯¡Ê1582¡Ë1·î20Æü¤Î¾ò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°Ù°ÔÇ¤Æü¸þ¼é°ÙÎéºäËÜ¤ØÈï²¼¡¢¸æã±¡¦É´É¥»ý»²¡¢ÌÌ²ñ¡¢±÷¾®Å·¼çÍÃãÅò¡¦Í¼¿©Ç·µ·¡¢¼ï¡¹»¨ÃÌ¡¢°ìÃÊµ¡·ùÌé¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãã¤ÎÅò¤¬ºÅ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤¬¡Ö¾®Å·¼ç¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Îµ½Ò¤«¤é¡¢ºäËÜ¾ë¤ÎÅ·¼ç¡Ê¼é¡Ë¤Ï1Åï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÅ·¼é¤È¾®Å·¼é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¢£ÈüÇÊ¸Ð¤ËÄÀ¤à¡Ö¸¸¤Î¾ë¡×¤ÎÀÐ³À
¤·¤«¤·¡¢ºäËÜ¾ë¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¡Ö¸¸¤Î¾ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£Å·Àµ10Ç¯¡Ê1582¡Ë6·î2Æü¤ÎËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Î¤Î¤Á¡¢6·î13Æü¤Î»³ºê¹çÀï¤Ç¸÷½¨¤¬ÇÔÂà¤¹¤ë¤È¡¢Íâ14Æü¡¢¸÷½¨¤ÎÌ¼Ì»¤ÎÌÀÃÒ½¨Ëþ¤Ï¸÷½¨¤ÎºÊ»Ò¤È¼«Ê¬¤ÎºÊ¤ò»É¤·»¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²Ð¤òÊü¤Ã¤Æ¼«³²¡£ÁÔÎï¤Ê¾ë¤Ï³¥ßþ¤Ëµ¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢±©¼Æ½¨µÈ¤ÎÌ¿Îá¤ÇÃ°±©Ä¹½¨¤¬¤¤¤Ã¤¿¤óºÆ·ú¤·¡¢¾ë¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ìÍ¥±³Ù¹çÀï¤Î¤¿¤á¤Î·³»ö´ðÃÏ¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Å·Àµ14Ç¯¡Ê1586¡Ë¡¢¾ë¼ç¤À¤Ã¤¿ÀõÌîÄ¹À¯¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê½¨µÈ¤ÎÌ¿¤Ç¤¢¤é¤¿¤ËÂçÄÅ¾ë¡ÊÂçÄÅ»Ô¡Ë¤òÃÛ¤¤¤Æ°Ü¤ê¡¢ºäËÜ¾ë¤ÏÇÑ¾ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤ï¤º¤«15Ç¯¤Û¤É¤·¤«Â¸ºß¤»¤º¡¢ÀÐ³À¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»ñºà¤ÏÂçÄÅ¾ëÃÛ¾ë¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢°ä¹½¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢°ÂÅÚ¾ë¤Ë¼¡¤°¾ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³¨¿Þ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÎò»ËÅª²ÁÃÍ¤ÈÎ¢Ê¢¤ËÂÇ¤Á¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÃÏ¾å¤«¤éº¯À×¤¬¾Ã¤¨¡¢½»Âð¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ö¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ54Ç¯¡Ê1979¡Ë¤Þ¤ÇÈ¯·¡Ä´ºº¤µ¤¨°ìÅÙ¤â¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å°Ì¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸ÐÄì¤«¤éÀÐ³À¤Î°ìÉô¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸Ü¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£40Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¹ñ»ØÄê¤Î»ËÀ×¤Ë
¤½¤ó¤Ê¾ë¤¬ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025¡Ë9·î18Æü¡¢¹ñ»ØÄê¤Î»ËÀ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñ¤ÎÊ¸²½¿³µÄ²ñ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿¥Ë·Ï¾ë³Ô¤ÎÎ©ÃÏ¤ä¹½Â¤¡¢ÃÛ¾ëµ»½ÑÅù¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ë³Ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÈüÇÊ¸Ð¤òÄÌ¤¸¤¿µþ¤Ø¤ÎÎ®ÄÌµòÅÀ¤ËÃÛ¾ë¤µ¤ì¤¿À¯¼£Åª¡¢·³»öÅª¡¢·ÐºÑÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ê¾ë³Ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤¤¤ÞºäËÜ¾ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤ÆµÞ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¾å¤Ëº¯À×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºäËÜ¾ë¤Î°ä¹½¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ54Ç¯¤ËµìËÜ´Ý¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯·¡Ä´ºº¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÁÃÀÐ·úÊª¤ÎÀ×¤äÂçÎÌ¤Î´¤¤Ê¤É¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¸æÅÂ¤ÎÀ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é40Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤¿ÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023¡Ë¡¢ÂðÃÏÂ¤À®¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦È¯·¡Ä´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜ´Ý¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¸Ð´ß¤«¤éÀ¾¤ËÌó300¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢Ä¹¤µ30¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢¹â¤µ1¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¸µÍè¤Ï1.5¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Ç¡¢¾åÉô¤ÏÊø¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡Ë¤ÎÌîÌÌÀÑ¤ÎÀÐ³À¤Ç¸Ç¤á¤é¤ì¤¿¡¢Éý9¡Á10¥á¡¼¥È¥ë¤ÎËÙ¤ÎÀ×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÙ¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë½®Æþ¤Î°ä¹½¡¢ÁÃÀÐ·úÊª¤ÎÀ×¤Ê¤É¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢ºäËÜ¾ë¤Î³°³Ô¤¹¤Ê¤ï¤Á»°¤Î´Ý¤ÎÀ×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÂçÄÅ¾ë¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤Ï¤º¤ÎÀÐ³À¤¬¡¢¤³¤Îµ¬ÌÏ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¢£¸ÐÄì¤Î°ä¹½Ä´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È
¤³¤Î¸½ÃÏÄ´ºº¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é2000¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢¿®Ä¹¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¶þ»Ø¤Î¾ë¤Î°ä¹½¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿°ä¹½¤¬¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³«È¯»ö¶È¼Ô¤È¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶È¼Ô¤¬³«È¯µö²Ä¤ÎÇÑ»ß¤òÆÏ¤±½Ð¤ë¤³¤È¤Ç»Ô¤È¹ç°Õ¡£È¯¸«¤µ¤ì¤¿°ä¹½¤òÊÝÂ¸¤·¡¢¹ñ¤Î»ËÀ×»ØÄê¤ò¤á¤¶¤¹¤³¤È¤Ç³Ð½ñ¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÞ¤·¤â¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å°Ì¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ´ÝÀ×¤ÎºäËÜ¾ëÔ®¸ø±à¶áÊÕ¤Ç¤â¡¢ËÜ´Ý¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ëÀÐ³À¤Î°ä¹½¤¬¡¢¿åÌÌ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¸ÐÄì¤Î°äÀ×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÄÅ»Ô¤ÈµþÅÔµÌÂç¤¬Ìó5300Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¡Ê2022¡Ë¤«¤é¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ä¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸ÐÃæ¤Ë»Ä¤ëÀÐ³À¤ÎËÌÂ¦¤äÆîÂ¦¤ÇÀÐ·²¤äãª(¤ì¤)·²¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¸ÐÃæ¤ÎÀÐ³À¤ÎÆîËÌ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀÐ·²¤Ï¡¢ÀÐ¤ÎÂç¤¤µ¤¬ºÇÂç80¥»¥ó¥Á¤Û¤É¡£°ìÊý¡¢ãª·²¤Ï¸Ð´ß¶á¤¯¤ËÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Á¥Ãå¤¾ì¤äËÉÇÈÄé¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤ÎÀ×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÈ¯¸«¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾¼ÏÂ54Ç¯¤ËÄ´ºº¤µ¤ì¤¿ËÜ´Ý¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤È¡¢º£²óÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿»°¤Î´Ý¤ÎÀÐ³À¤ÈËÙ¤Î¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÌó1Ëü1700Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¹ñ»ØÄê»ËÀ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£³«È¯¶È¼Ô¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Î²ÁÃÍ
³Æ½ê¤Î°ä¹½¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºäËÜ¾ë¤ÎÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¹½Â¤¤ä¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¿äÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢º£²ó¤ÎÀÐ³À¤ÈËÙ¤ÎÈ¯¸«¤Ç¡¢»°¤Î´Ý¤Î°ÌÃÖ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÈüÇÊ¸ÐÂ¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹Í¸Å³ØÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±ý»þ¤ÎºäËÜ¾ë¤Îµ¬ÌÏ¤â¼¡Âè¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÏ·¿¤äCG¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¶ñÂÎÅª¤ËÉü¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢³«È¯¶È¼Ô¤¬»ËÀ×¤ÎÊÝÂ¸¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Ï°ä¹½¤òÀ°È÷¤·¤Æ»ËÀ×¸ø±à¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¡¢¸ÐÃæ¤ÎÀÐ³À¤ò´Þ¤á¤Æ¤Î·Ê´ÑÀ°È÷¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ä»º¤ò´Ñ¸÷¤Î¿¶¶½¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤â¡¢ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤À¤¬¡¢´Ñ¸÷¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤òÀÛÂ®¤Ë¤³¤·¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢Îò»Ë¤Î¼ÂÁü¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ø¤È¡¢ÃÏÆ»¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ß¤¿¤¤¡£
----------
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë