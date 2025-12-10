マウスコンピューターは「冬のボーナスセール」を12月24日10時59分まで実施している。今回のセールではmouseの他、G TUNE、DAIVが対象となっている。

セール対象の製品は、Core i3 14100とメインメモリ16GB、ストレージはNVMe Gen4x4 500GBを搭載した「mouse SH-I3U01」が104,800円、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5080、メインメモリ32GB、ストレージはNVMe Gen4x4 2TBを搭載しWi-Fi 6Eに対応した「G TUNE FG-A7G80」が6万円引きの469,800円などとなっている。

スタンダードなデスクトップPCとしている「mouse MH-I5U01」はCore Ultra 5 225を搭載し、メインメモリは16GB（8GB×2）、ストレージはNVMe Gen4x4 500GB。Wi-Fi 6Eに対応している。価格は通常価格から1万円引きの124,800円となる。

なお、最大の80,000円引きとなる製品は「DAIV FM-A7G7T」で、通常価格429,800円のところ349,800円となる。AMD Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070 Tiを備え、メインメモリは32GB（16GB×2）、ストレージはNVMe Gen4x4 2TBを搭載する。

DAIV FM-A7G7T

mouse MH-I5U01

