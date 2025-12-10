ÈþÀî·û°ì¤¬Éüµ¢²ñ¸«¡¡ÄË¡¹¤·¤¤½ýº¯¸«¤»¤Ä¤ÄàÈþÀîÀáá¤µ¤¯Îö¡Ö¤¢¤ÎÊõÀÐ¡¢Ã¯¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×
¡¡Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢ÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¡Ê£·£¹¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÉüµ¢²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¿´Â¡¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤òÆþ¤ì¤¿½ýº¯¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤ä»à¤Ø¤Î°Õ¼±¡¢²Î¼ê³èÆ°¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ê¤É¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÀî¤Ï£¹·î£±£±Æü¤Ë¿´Çï¿ô¤Ë°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¿´Â¡¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤òËä¤á¹þ¤à¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¡£½Ñ¸å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎºÝ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶ÚÆù¤¬¤³¤ï¤Ð¤ê¼êÂ¤¬Æ°¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÈÈ½ÌÀ¡£ÅêÌô¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î£±£´Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾Å´¥È¥è¥¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥³¥í¥Ã¥±¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Â¼è¤ê¤Ç²ñ¸«¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ÈþÀî¤Ï¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤Ç¿´Â¡¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤ÆÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Ìó£±¤«·îÈ¾Æþ±¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÉÂµ¤ÃÎ¤é¤º¤Ç£¶£°Ç¯´Ö°ì²ó¤âµÙ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿´Â¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥ó¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå°å³Ø¤Ç¤Ï¼£¤é¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£Ìô¤â¤¤¤¤Ìô¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢¤·¤Ö¤È¤¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤ò½¸¤á¤¿²ñ¸«¤Î¾ì¤òÀß¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤´ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¡¢¤½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¡¹¤Ê¤É¡¢»ä¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ²ñ¸«¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÀî¤Ï£µÇ¯¤¢¤Þ¤êÁ°¤«¤éÂ¤Î¤Õ¤é¤Ä¤¡¢¤á¤Þ¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£Ç¯Îð¤«¤éÍè¤ëÏ·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£¸·î¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤¬È½ÌÀ¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤òËä¤á¹þ¤ó¤Àº¸¶»¤¢¤¿¤ê¤Î½Ñ¸å¤Î½ýº¯¤ò¸«¤»¡¢ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ï¡Ö£¶£°¡ó¤°¤é¤¤¤«¤·¤é¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢½µ£²²ó¤Ï¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤À¼¤Ï½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡££±£´Æü¤ÎÉüµ¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¸ÀÍÕ¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎàÈþÀîÀáá¤ÇÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡££±£²·î¤ËÆþ¤ê¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ä¸À¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»à¤ó¤À²Ö¼Â¤Ïºé¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»à¤ÈÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈ¤ê¿È¤Ç¤¹¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤ë¤Ê¤È¡£¤¢¤ÎÊõÀÐ¡¢Ã¯¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤È¡£¤·¤Ã¤«¤ê°ä¸À½ñ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£