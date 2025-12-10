SEVENTEENスングァン、日本ツアー合間の過ごし方明かす「DKさんクプスさんミンギュさんはとっても上手になりました」
【モデルプレス＝2025/12/10】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のSEUNGKWAN（スングァン）が10日、都内で開催された「FoRest by Greenfinger 日本上陸1周年記念イベント with SEVENTEEN SEUNGKWAN」に出席。日本滞在中楽しんでいることを明かした。
【写真】ファンから「可愛い」が止まらない SEVENTEENスングァン来日の姿
イベントでは「スキンケア」「日常生活」の2つをテーマにファンから募集した質問をSEUNGKWANが選び、回答するQ＆Aコーナーが。バドミントン好きで知られるSEUNGKWANに「最近バドミントンはしていますか？私は10年間バドミントンをしていたのでいつか試合がしたいです」と対戦を申し込むファンに「わあ！上がってきてください！」「10年ってことは逆に僕が教えてもらわないといけないくらい」と冗談を交えて驚いた。
さらに「昨日もしました」とイベント前日にバドミントンをしたことを告白。「日本もバドミントンができる施設、体育館みたいなところがたくさんあって、施設もすごく良くてツアー中でもちょくちょくやっています！」と日本ツアーの合間にも楽しんでいると話した。「それでDKさんクプスさんミンギュさんはとっても上手になりました」とメンバーのDK（ドギョム）・S.COUPS（エスクプス）・MINGYU（ミンギュ）もバドミントンが上達したと得意げに語っていた。
同スキンケアブランドのアンバサダーを務めるSEUNGKWAN。この日はイベントに集まったブランドファン550人を前に、出身地・済州島のオレンジを思わせる色のカーディガンを羽織って登場。降壇する最後の最後までファンに手を振ったりハートポーズを取ったりと愛を伝える姿が印象的だった。（modelpress編集部）
