3児の母・滝沢眞規子「お肉なしにして調整」手作り弁当に絶賛の声「愛情たっぷり」「1日のバランス考えてるの尊敬」
【モデルプレス＝2025/12/10】モデルの滝沢眞規子が12月10日、自身のInstagramを更新。夕食の予定に合わせた肉なしの弁当を公開した。
【写真】47歳3児の母モデル「1日のバランス考えてるの尊敬」手作り弁当
滝沢は「夜は会食でお肉を食べるそうなので、お弁当はお肉なしにして調整入りまーす」とコメント。「蓮根とチーズと紫蘇の春巻きと作り置きでいつもより少なめに」とメインの春巻きと作り置きの野菜の副菜が彩り良く詰められた弁当の横にみかんが添えられた写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「1日のバランスを考えてるの尊敬する」「彩りが綺麗」「栄養満点」「食べてみたい」などと反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆滝沢眞規子、肉なし弁当公開
◆滝沢眞規子の投稿に反響
