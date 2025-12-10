NHKでも放送された『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』出演女優、結婚して妊娠もしていた「今年初め…」

女優チェ・ユファが結婚と妊娠という二重の喜びを一度に伝えた。

【写真】“NHK韓流ドラマの女王”、46歳の「無修正写真」

チェ・ユファは12月10日、自身のインスタグラムを通じて直接この事実を明らかにした。お相手は、一般男性だという。

彼女は「今年初め、愛する人と非公開で結婚式を挙げた」とし、結婚を遅れて知らせた理由について「俳優として最もうれしい知らせは“良い作品の知らせ”だと思っていて、作品をやることになったら静かに、一緒に知らせられたらいいと思った」と説明した。

しかし予想していなかった“大切な命”が先に訪れ、彼女の計画は変わった。

チェ・ユファは「私の人生で結婚をすることになったら、赤ちゃんも授かれたらいいと漠然と思っていたが、最近は不思議で感謝の気持ちしかない」と胸いっぱいの感想を語った。

また、活動の知らせを待っていたファンに早く伝えたかったものの、「つわりの辛い時間を耐え、ようやく安定期に入ったようで、慎重に知らせることになった」と付け加えた。

（写真＝チェ・ユファInstagram）

チェ・ユファは、結婚式は招待状の範囲を最小限にした小規模な非公開で行われ、多くの知人やファンを招待できなかった点について、申し訳ない気持ちを伝えた。妊娠の知らせが伝わった後、知人たちが「くまのプーさん」のような自身の姿を見て驚き、連絡してきたという愉快なエピソードも明かした。

最後にチェ・ユファは「とても遅くに知らせることになり申し訳ない気持ち」としつつも、「母親になって、より幅広い演技でお会いできるよう努力する」と女優としての意志を固めた。

さらにファンに向けて「いつも応援してくださる気持ちに感謝している。改めて、ありがとうございます」と温かい挨拶を残した。

1985年10月10日生まれのチェ・ユファは、2010年にKBSドラマスペシャル『グレートケチュンビン』でデビューした。以降、ドラマ『ライフ』『国民死刑投票』、映画『密偵』『鳳梧洞戦闘』『タチャ ワン・アイド・ジャック』など、さまざまな作品で安定した演技力を認められてきた。

日本のNHK BSプレミアムでも放送されたドラマ『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』では、へ・モヨン役を務めた。