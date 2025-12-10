“不器用”大泉洋「良かった〜ほんとに。死んでました。芸能界がなければ、今ごろ」
俳優の大泉洋（52歳）が、12月9日に放送されたバラエティ番組「おにぎりあたためますか」（北海道テレビ）に出演。不器用で細々とした作業が苦手なため、「死んでました。芸能界がなければ。今ごろ」と語った。
現在、全国制覇3周目の旅として、栃木県を巡っている大泉洋、戸次重幸、室岡里美アナの一行。今回は伝統工芸品・鹿沼組子を体験し、戸次は楽しかったものの、その難しさから「組子は買うもの。できる気がせんわ…」と、“匠の技”のすごさを痛感したと語る。
大泉は不器用で、今回の体験でも“一番最後までできなかった人”だったが、「諦めてるんです。ああいうものは。もうできないんですよ。小学校、中学校、ずっとああいうの遅かったです」と話し、戸次は「あんたはほんと芸能界以外…いけない。どこにも行けない」とコメント。
大泉は笑いながら「良かった〜ほんとに。死んでました。芸能界がなければ、今ごろ」と語り、戸次も「芸能界がなければ、『大泉くんって何ができるの？』って言われ続ける人生だったでしょうね」と続け、大泉は手を叩いて大笑いした。
現在、全国制覇3周目の旅として、栃木県を巡っている大泉洋、戸次重幸、室岡里美アナの一行。今回は伝統工芸品・鹿沼組子を体験し、戸次は楽しかったものの、その難しさから「組子は買うもの。できる気がせんわ…」と、“匠の技”のすごさを痛感したと語る。
大泉は笑いながら「良かった〜ほんとに。死んでました。芸能界がなければ、今ごろ」と語り、戸次も「芸能界がなければ、『大泉くんって何ができるの？』って言われ続ける人生だったでしょうね」と続け、大泉は手を叩いて大笑いした。