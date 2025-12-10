パリパリクレープ専門店が大阪なんばと高槻に出店/長野･東京にも…12月は計4店舗をオープン【クレープとエスプレッソと】

クレープ専門店ブランド『クレープとエスプレッソと』は12月、新たに4店舗をオープンする。

12月11日に「クレープとエスプレッソとAKICHI」(大阪)、12月12日に「クレープとエスプレッソと 〜れいわ〜」(東京)、12月15日に「クレープとエスプレッソと高槻」(大阪)、12月18日に「クレープとエスプレッソと松本」(長野)をオープンする。

〈「クレープとエスプレッソと」とは〉

表参道のベーカリーカフェ『パンとエスプレッソと』などを展開する株式会社日と々とが、バズグルメクリエイターのウルフ氏とコラボして誕生したクレープ専門店ブランド。

パリパリ・サクサクとした軽やかな食感と、クッキーのような香ばしさのクレープ生地が特徴で、現在SNSを中心に注目を集めているという。

〈フォトジェニックなピンク空間に“たこやき風クレープ”登場〉

今回オープンする「クレープとエスプレッソとAKICHI」は、2019年に大阪のトレンド発信地として誕生した“AKICHI”エリアに出店するもの。“AKICHI”は、スイーツとアートが楽しめる植物に囲まれたフォトジェニックな空間で『クレープとエスプレッソと』のほか、『嵜本bakery』などが出店している。

「クレープとエスプレッソとAKICHI」は、“ポップでかわいいピンクの世界観”をテーマに、店内には写真を撮りたくなるような空間演出を施した。「クレープと空間が一緒に楽しめる、五感で味わう体験型スイーツスポット」になっているという。

“ポップでかわいいピンクの世界観”をテーマにした店舗

思わず写真を撮りたくなるような空間演出

また、定番人気の「バターシュガー」「いちごチョコメルト」に加え、同店限定の新メニューもラインアップする。

◆「たこやきちゃうで プチシュー de クレープと」1300円

たこ焼きのような見た目のプチシューをトッピングしたメニュー。クレープ×大阪らしさのコラボで、写真映え&話題性抜群のスイーツに仕立てた。

◆「bonchiさんのいちごモンブランチョコメルト」1600円

“ポップでかわいいピンクの世界観”をテーマにした限定メニュー。

bonchiさんのいちごモンブランチョコメルト 1600円

【「クレープとエスプレッソとAKICHI」店舗情報】

住所:〒5430072大阪府大阪市難波中2-3-20

電話番号:06-7777-7420

営業時間:9:00-18:00

定休日:なし

Instagram:@crepe_espresso_akichi

クレープとエスプレッソとAKICHI

※のれんわけ店舗のため、店舗の経営は『株式会社日と々と』ではない。

〈ほか3店舗の概要〉

【12月12日オープン:クレープとエスプレッソと 〜れいわ〜】

住所:〒150-0002東京都渋谷区渋谷1丁目11−1ヒューリック渋谷美竹通りビル

営業時間:11:00〜18:00

定休日:不定休

Instagramアカウント:@crepe_espresso_and_reiwa

電話番号:03-6450-5120

※直営店舗

【12月15日オープン:クレープとエスプレッソと高槻】

住所:〒569-0802大阪府高槻市北園町19-17サンコービル1F

営業時間:11:00〜19:00

定休日:不定休

Instagramアカウント:@crepe.espresso.takatsuki

電話番号:072-690-7710

※のれんわけ店舗のため、店舗の経営は『株式会社日と々と』ではない。

【12月18日オープン:クレープとエスプレッソと松本】

住所:〒390-0811長野県松本市中央3-7-1

営業時間:11:00〜19:00(L.O18:30)

定休日:不定休

Instagramアカウント:@crepe_espresso_and_matsumoto

電話番号:0263-87-2992

※のれんわけ店舗のため、店舗の経営は『株式会社日と々と』ではない。

