パリパリクレープ専門店が大阪なんばと高槻に出店/長野･東京にも…12月は計4店舗をオープン【クレープとエスプレッソと】
クレープ専門店ブランド『クレープとエスプレッソと』は12月、新たに4店舗をオープンする。
12月11日に「クレープとエスプレッソとAKICHI」(大阪)、12月12日に「クレープとエスプレッソと 〜れいわ〜」(東京)、12月15日に「クレープとエスプレッソと高槻」(大阪)、12月18日に「クレープとエスプレッソと松本」(長野)をオープンする。〈「クレープとエスプレッソと」とは〉
表参道のベーカリーカフェ『パンとエスプレッソと』などを展開する株式会社日と々とが、バズグルメクリエイターのウルフ氏とコラボして誕生したクレープ専門店ブランド。
パリパリ・サクサクとした軽やかな食感と、クッキーのような香ばしさのクレープ生地が特徴で、現在SNSを中心に注目を集めているという。〈フォトジェニックなピンク空間に“たこやき風クレープ”登場〉
今回オープンする「クレープとエスプレッソとAKICHI」は、2019年に大阪のトレンド発信地として誕生した“AKICHI”エリアに出店するもの。“AKICHI”は、スイーツとアートが楽しめる植物に囲まれたフォトジェニックな空間で『クレープとエスプレッソと』のほか、『嵜本bakery』などが出店している。
「クレープとエスプレッソとAKICHI」は、“ポップでかわいいピンクの世界観”をテーマに、店内には写真を撮りたくなるような空間演出を施した。「クレープと空間が一緒に楽しめる、五感で味わう体験型スイーツスポット」になっているという。
また、定番人気の「バターシュガー」「いちごチョコメルト」に加え、同店限定の新メニューもラインアップする。
◆「たこやきちゃうで プチシュー de クレープと」1300円
たこ焼きのような見た目のプチシューをトッピングしたメニュー。クレープ×大阪らしさのコラボで、写真映え&話題性抜群のスイーツに仕立てた。
◆「bonchiさんのいちごモンブランチョコメルト」1600円
“ポップでかわいいピンクの世界観”をテーマにした限定メニュー。
【「クレープとエスプレッソとAKICHI」店舗情報】
住所:〒5430072大阪府大阪市難波中2-3-20
電話番号:06-7777-7420
営業時間:9:00-18:00
定休日:なし
Instagram:@crepe_espresso_akichi
※のれんわけ店舗のため、店舗の経営は『株式会社日と々と』ではない。〈ほか3店舗の概要〉
【12月12日オープン:クレープとエスプレッソと 〜れいわ〜】
住所:〒150-0002東京都渋谷区渋谷1丁目11−1ヒューリック渋谷美竹通りビル
営業時間:11:00〜18:00
定休日:不定休
Instagramアカウント:@crepe_espresso_and_reiwa
電話番号:03-6450-5120
※直営店舗
【12月15日オープン:クレープとエスプレッソと高槻】
住所:〒569-0802大阪府高槻市北園町19-17サンコービル1F
営業時間:11:00〜19:00
定休日:不定休
Instagramアカウント:@crepe.espresso.takatsuki
電話番号:072-690-7710
※のれんわけ店舗のため、店舗の経営は『株式会社日と々と』ではない。
【12月18日オープン:クレープとエスプレッソと松本】
住所:〒390-0811長野県松本市中央3-7-1
営業時間:11:00〜19:00(L.O18:30)
定休日:不定休
Instagramアカウント:@crepe_espresso_and_matsumoto
電話番号:0263-87-2992
※のれんわけ店舗のため、店舗の経営は『株式会社日と々と』ではない。