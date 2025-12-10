【ビオレZero ミスト】外出先の汗ベタを即オフ♡新発想ミストで春の快適ケア

気温の変化が激しく、外を歩くだけで汗ばむ日も多い春先。そんな“ふとした瞬間のベタつき”に悩むすべての人へ、花王「ビオレZero」から待望の新アイテム『ビオレZero ミスト』が2026年3月2日より先行発売されます。駅や職場など、周りの目が気になる場面でも使いやすいノンガスタイプで、シュッとひと吹きするだけで肌がさらさら♡汗による不快を素早くリセットできる、新時代の“秒さらミスト”が誕生です。

外出先の汗ベタを即ケアする“秒さらミスト”

『ビオレZero ミスト』は、汗を感じた瞬間にすぐ使えるボディ用ミスト。

肌の上の汗を素早く広げて蒸散させることで、ベタつきを一気に軽減します。さらに、花王独自の凹凸撥水塗膜が再びかいた汗をはじき、さらさら感をキープ。

メントール配合でひんやり感が長続きし、首やデコルテのムレもスッと快適に整えてくれます。

服が濡れにくい速乾処方＆ノンガスだから、電車内など人目が気になる場所でも使いやすいのも魅力です。アイスグリーンティーの香りが爽やかに広がり、気分までリフレッシュ♪

フレグランス「レールデュサボン」から春を感じられる新作が登場♡

持ち運びやすくて使いやすい仕様が満載

コンパクトサイズの60mlは、ポーチにすっぽり入る持ち歩きやすさ。外出中の“隙間不快”にその場で対応しやすく、逆さ向きでも使えるため背中のケアにも便利です。

白残りしないノンパウダー設計で、服や髪のはりつき対策にもぴったり。約400プッシュとたっぷり使えるので、これ1本で日常の汗対策がぐっと快適に。

メーカー希望小売価格は設定されておらず、2026年3月2日より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ、オンラインストアで先行発売。

また、台湾・香港・タイ・ベトナムでも順次展開され、アジア全体での汗ケアをサポートします。

ビオレZeroが叶える“日々の快適さ”

2024年の発売以来、「湿度・温度ストレス1」を和らげるアイテムとして人気のビオレZeroシリーズ。

累計1,400万個以上3を突破した『ビオレZero シート』に続き、より使いやすい新タイプとして誕生したのが今回のミストです。

パウダースプレーの音が気になる、汗ふきシートは人前で使いにくい…といった声に寄り添い、誰でもどこでも快適に使えるアイテムへ。

グローバル展開も進み、世界中の“汗に悩む瞬間”を心地よく変えていきます。

*1 汗・ベタつきの不快感

毎日の小さな不快を手放し、春をもっと軽やかに♡

外出先での汗によるベタつきやムレは、気分まで左右してしまうもの。『ビオレZero ミスト』は、そんな“一瞬の不快”をすぐに手放せる心強い味方です。

季節の変わり目や春の行楽シーズンにも大活躍し、あなたの毎日をさらに軽やかにしてくれるはず。ミストをそっとポーチに忍ばせておくだけで、外出先の快適さがぐっとアップします。

新しい汗ケアとともに、心地よい春を迎えてみてはいかがでしょうか♪