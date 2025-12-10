女優のキムラ緑子（64）が10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。兵庫・淡路島に暮らす両親について語った。

兵庫・淡路島出身のキムラは、母については「ちょっともう去年ぐらいから、施設の方に入ってしまって。ちょっとぼやっとしてきてしまったんで」と説明、司会の黒柳徹子は「認知症」と反応した。

さらに父についても「今年の始めに大腸の方を手術しちゃって」と言及。「今まで凄い歩き回って、淡路島の方でいろんな活動に顔を出している人だったんですけれど、ちょっとあまり動けなくなったので。今こう淡路島に私が帰ったり、弟がいるんですけれど、弟が大阪から帰ったり。いろいろ交代しながらご飯を作ったりしているんですけれど」と打ち明けた。

実家に帰るには片道6時間かかると言い「へとへとになって帰って。また帰る時も6時間ですからね」とキムラ。キムラの帰省に合わせ母も施設から実家に戻って来るという。母は介助しないと歩けないため、キムラが帰る時しか自宅に帰る許可が出ないとし、「なるべく帰って来てほしいと父親も言っているので、なるべくそうしたいなと思っているんですけれどね。なかなかね、本当に」と語った。

それでも「一緒にいたら手をつないだりしてますけどね、仲いいです」と目を細めた。