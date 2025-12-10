「自分は悪い子だからサンタが来ない」という呪いを解きたい――クリスマスに子どもに本を贈る「ブックサンタ」代表が語る、本が照らす子どもの未来

認定NPO法人チャリティーサンタが運営する「ブックサンタ」は、経済的な理由などで困難な状況にいる子どもたちに、新品の本を届けるプロジェクトだ。多くの人の善意に支えられ、飛躍的に成長を続けるこの活動は、いかにして生まれたのか。代表理事の清輔夏輝氏に、活動に込めた想いと、その裏側にある苦労、そして未来への展望を聞いた。

【画像】プレゼントが嬉しかった女の子が1年間持ち歩き続けてボロボロになった本

「クリスマスなんて嫌い」という叫びが活動の原点だった

「ブックサンタ」の活動は2017年に始まり、昨年は13万冊を超える本が寄付され、累計寄付冊数は40万冊を突破した。参加方法はシンプルで、全国1,851の参加書店で贈りたい本を選び、レジで寄付するだけ。その本が、全国の子どもたちのもとへ届けられる。

――まず、ブックサンタの活動を始められたきっかけから教えていただけますか。

清輔夏輝（以下略） もともと私たちは2008年から、サンタクロースが各家庭にプレゼントを届けるという活動を行っていました。ただ、2015年頃に活動を振り返る機会があり、当時の活動には「課題」があることに気づいたんです。というのも、サンタを呼ぶには費用がかかり、プレゼントもご家庭で準備してもらう必要があった。そうなると、私たちの活動が届くのは、比較的豊かなご家庭が非常に多かったのです。

――活動を届けたい層に、届いていなかったと。

はい。そこで、これまで届けられていなかったご家庭にもヒアリングをさせてもらう中で、あるシングルマザーの方から叫びのようなメールが届きました。クリスマスの直前だったと思います。「クリスマスなんて嫌い。来ないでほしい」と。

――衝撃的な言葉ですね。

「仕事も3つ掛け持ちして、子どもたちのためにこんなに一生懸命頑張っているのに、世間は楽しそうにしている。私にはそんな余裕はない」。そういった内容でした。プレゼントを買いに行く時間もお金もない、私は祝ってあげることができない、と。

――そのメールを受け取って、どう感じましたか？

まず、ショックでした。そして、なんとかしたい、と思いました。ただ、ボランティアはいましたがすぐ動くことはできないですし、そもそもどこのどなたかも分からなかった。何もできない自分に、非常にはがゆい気持ちになりました。結局、途中で返信が来なくなってしまい、その方とはそれ以上のやり取りは続けられませんでした。

――その経験が、今の活動に繋がっている。

はい。その出来事をきっかけに、困窮家庭の子どもたちにプレゼントを届ける活動に力を注いでいこうと強く思いました。この体験が、ブックサンタの根底に流れる大きな原動力になっています。

――さまざまなプレゼントがある中で、なぜ「本」を選ばれたのでしょうか。

当初は企業から協賛品を集めて届けることも試みましたが、うまくいきませんでした。どうしても、子どもたちが本当に喜ぶものではなく、企業が提供したいもの、なんとか準備できたものになってしまう。それでは、私たちの理念である「子供第一主義」に反するのではないか、と。

――大人の都合ではなく、子どものためのプレゼントであるべきだと。

そうです。では、安定的に準備できて、子どもたちが本当に喜んでくれるものは何か。そう考えて行き着いたのが「本」でした。本は、流行りのおもちゃのように1年経ったら価値が大きく変わるということがありません。それに、男の子も女の子も、年齢に合わせて必ず合うものが見つかる、そこが良いなと思いました。

――そこから、書店さんと連携する現在の形が生まれたのですね。

2017年に、日本出版販売（日販）の方とブレストをする機会がありました。日販さんは「書店を盛り上げたい」、私たちは「安定的にプレゼントを集めたい」。その両者の想いが合致し、2回目のミーティングの途中で「これだ！」と現在の仕組みを思いついたんです。本当に運命的な出会いでした。

「自分だけの本」がもたらした少女の変化

――活動を通じて、特に印象に残っている子どもからの反応はありますか？

たくさんありますが、ある女の子の話は忘れられません。もともと本を読む習慣がほとんどなかった子なのですが、ブックサンタで 「自分だけの本」を手にすると、どこに行くにも持ち歩くほど夢中になったそうです。

――「自分だけの本」「自分が所有している本」というのが特別だったのですね。

はい。1年ほど経ってからお母さんに見せてもらったその本は、すごく大切にしているはずなのに、ボロボロになっていました。毎日外に持ち歩くからです。そして、中には付箋がびっしりと貼られていました。

――どんな本だったのですか？

世界中の女性の偉人、過去から現在まで100人を紹介する本でした。彼女はその本を毎日1人ずつじっくり読んで、「この人みたいになりたい」という憧れの人を見つけたそうです。その方は外交官のような、世界で活躍する職業の人で、それがきっかけで彼女は「私も日本だけでなく世界で活躍できる人になりたい」と、すごく勉強を頑張るようになったと聞きました。

――1冊の本が、子どもの未来を変えるきっかけになった。

まさにそうですね。私たちが届けたかったのは、単なるモノとしての本ではなく、そうした体験やきっかけだったのだと改めて感じさせられました。その本は、あまりにもボロボロになっていましたし、私たち団体の手元に置きたいと考えましたので、「新しいものを買いますので、譲ってもらえないですか？」とお願いしてみたのですが、「これがいい」と断られてしまいました。それだけ彼女にとって、かけがえのない宝物になったのだと思います。

「うちの近くでやってない」--活動初期の苦労

――活動は初年度から順調だったのでしょうか。

いえ、最初の数年は本当に大変でした。2017年の初年度は58店舗の書店さんと848冊の寄付から始まりましたが、まず認知度がまったくない。メディアの取材もありませんでした。

――SNSなどでの反響もなかったのですか。

当時は、SNSでこの活動について書いてくれる人は1日に1人もいないような状況でした。たまに投稿があっても、「うちの近くには参加書店がない」「〇〇県には1店舗もないじゃないか」といったネガティブな声が多かったんです。

――活動に対して、厳しい声もあったのですね。

はい。私たちからすれば、初年度から全国58店舗もの書店が協力してくださるだけで本当にありがたいことだったのですが、なかなかそうは受け取ってもらえませんでした。出版社さんにも協力をお願いして回りましたが、ほとんど協力は得られませんでしたし、書店さんからも断られることが多かったです。

潮目が変わったNHK特集と直木賞作家・今村翔吾さんの協力

――その厳しい状況は、どのようにして変わっていったのですか？

年々、賛同してくださる方は増えていきました。大きな転機は、2022年にNHKの『ニュースウォッチ9』で活動を取り上げていただいたことです。この放送は、多くの人に活動を知っていただく大変ありがたいきっかけとなりました。放送内容が素晴らしかったことから、番組をご覧になったたくさんの視聴者の方々が、ご近所の書店へ「ブックサンタに参加できないか」と訪ねたり、問い合わせをしてくださったのです。



その結果、日本全国の書店さんから「お客様から多数のお問い合わせをいただいているので、ぜひうちも参加したい」というご連絡が相次ぐようになり、一気に参加店が広がりました。

――お客様の声が、書店さんを動かした。

はい。私たちがどれだけ営業するよりも、お客様の声の方がはるかに強い力を持っていました。この年を境に参加店舗は779店から一気に1683店に、リアル書店での寄付冊数も5万冊から10万冊へと倍増しました。

――作家の今村翔吾さんとの連携も、大きな力になっているそうですね。

今村さんとの出会いも、テレビがきっかけでした。TBSの『Nスタ』で私たちの活動が紹介された際、コメンテーターとして出演されていた今村さんが、本当に素晴らしく、私たちの想いをすべて代弁してくださるようなコメントをしてくださったんです。

――それがきっかけで交流が始まった。

はい。その後、Xでやり取りするようになりました。今村さんが経営されている書店「きのしたブックセンター」もブックサンタに参加してくださることになり、打ち合わせをする中で「作家がもっと協力できることがあるんじゃないか」と提案してくださいました。作家がただ本を寄付するだけでなく、おすすめの本を紹介したり、もっと活動を応援する仕組みを一緒に考えよう、と。その一言から、「作家サンタとブックサンタ」のプロジェクトが始まりました。

――どんなプロジェクトですか？

プロの作家が子どもたちへ贈る本を選び、その本に対する推薦コメントを寄せてくださるという仕組みです。ブックサンタの公式HPのオンライン書店から直接その本を寄付することができます。また、作家の方ご自身が寄付をしてくださることもありますし、SNSでの告知をしてくだる方もいます。今では多くの作家さんが協力してくださっていますが、初期の作家さんは今村さんからお声がけいただきました。とても感謝しています。

「本は届くが活動資金が足りない」という現実

――活動が拡大する一方で、新たな課題も生まれているそうですね。

まさにその通りで、最も大きな課題は「活動資金の不足」です。ありがたいことに寄付していただく本の数は年々増えていますが、本が増えるペースと、それを届けるために必要な活動費が増えるペースは、残念ながら比例していません。

――本が増えれば、それだけコストもかかると。

はい。本を子どもたちに届けるための送料、膨大な数の本を保管・管理するための倉庫費や人件費など、管理コストは年々増加しています。本を寄付いただくのは本当にありがたいのですが、このまま本の寄付だけが増え続けると、活動自体が赤字で立ち行かなくなる危険性もはらんでいます。

――寄付する側は、そこまで想像が及ばないかもしれません。

そうなんです。「本さえ買えば、あとは誰かが届けてくれる」と思われている方がほとんどで、運営費が不可欠だという現実がなかなか伝わっていませんでした。これまでは少し遠慮していた部分もあったのですが、今年からは「本を届けるためには活動資金も必要です」ということを、ポスターなどでもしっかりお伝えするようにしています。

「自分は悪い子だからサンタが来ない」という呪いを解きたい

――活動の根底には、経済格差がもたらす「体験格差」への問題意識があるように感じます。

日本の、特に小さな子どもたちは、クリスマスにプレゼントがもらえないと「自分が悪い子だからサンタさんが来なかったんだ」と思ってしまう傾向があります。一般的に日本の親は「いい子にしていないとサンタさんは来ないよ」と言いがちだからです。これは、子どもにとって一種の「呪い」のようなものだと感じています。

――自分のせいではないのに、自分を責めてしまう。

そうです。友達は当たり前に経験していることを、自分だけができない。そうした経験は、劣等感を子どもに植え付けてしまいます。困窮家庭の親御さんへのアンケートでは、「映画に連れて行ってと子どもに言われるたび、お金がなくて『いつかね』とごまかし続けていたら、いつしか子どもが何も言わなくなった」という、胸が締め付けられるような話も聞きます。

――あきらめる子どもと、あきらめさせるしかない親、という構図ですね。

はい。私たちはブックサンタだけでなく、映画館での鑑賞体験を贈る「シェアシネマ」や、誕生日にケーキを届ける「シェアケーキ」といった活動も行なっています。こうした体験は、人生に一度か二度はあった方が絶対にいい。少しのお金があればできることで、子どもたちがあきらめなくて済むのなら、それを支えたいと思う大人はたくさんいると信じています。

――最後に、ブックサンタの今後の展望についてお聞かせください。

「自分だけの本が欲しい」と願う子どもが声をあげれば、必ず届けられる。そんな社会的なインフラのような存在になりたいと考えています。図書館や学校の図書室で本を読むことはできますが、「自分だけの本」を持つ体験はまったく別物です。私たちは、経済的に厳しい環境にいる子どもを全国で約200万人と推計していますが、そのうちの4分の1にあたる50万人に、クリスマスと誕生日の年2回、本を届けられるようになるのが目標です。

――年間100万冊という規模ですね。

そうです。毎年100万冊の本が安定的に集まり、それをきちんと管理し、必要とする子どもたち一人ひとりに確実に届けられる仕組みを構築していきたい。そのためには、もっと多くの方にこの活動を知ってもらい、応援の輪を広げていく必要があります。一冊の本が、一人の子どもの未来を照らす光になると信じて、これからも活動を続けていきます。

取材・文／集英社オンライン編集部