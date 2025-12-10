¸½Ìò¹â¹»À¸¥×¥í¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¡»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¡õ¿·¿ÍÀïV¤Ø¡¢¥«¥®¤Ï¡ÈÌµ¡É
¡ãJLPGA¿·¿ÍÀï ²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×¡¡½éÆü¡þ10Æü¡þ¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¶æ³ÚÉô¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ6525¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äº£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿22¿Í¤Î¤¦¤Á20¿Í¡Ê²£»³æÆ°¡¤È¥ï¥ó¡¦¥ê¡¼¥Ë¥ó¤¬·ç¾ì¡Ë¤¬¡¢98´üÀ¸¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤ÎºÂ¤ò·ü¤±¤¿¿·¿ÍÀï¤Ë»²²Ã¡£¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¥×¥í¡¦°ËÆ£°¦²Ú¡Êºë¶Ì±É¹â3Ç¯¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö66¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¡È2´§¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÛºÇ¿·¡ª¡¡°ËÆ£°¦²Ú¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
11·î¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Íèµ¨Á°È¾Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿QT¤Ï1¼¡¤¬ÌÈ½ü¡£Àè½µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤«¤é»²Àï¤·¡¢ÀèÇÚ¥×¥í¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦16°Ì¤ÇÁ°È¾Àï¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¸¢¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¹¥Ä´¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿½éÆü¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È16ÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë7¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£17ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥óº¸¥µ¥¤¥É¤ËÃÓ¤¬¹¤¬¤ëÌ¾Êª¥Û¡¼¥ë¡£¡Ö±¦¥Ô¥ó¤Î±¦¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡×¤Ï¤º¤¬°ú¤Ã¤«¤±¤ÆÃÓ¤ËÍî¤È¤·¤Æ¥Ü¥®¡¼¡£Ã±ÆÈ¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ÊµÏ¿¤¬»Ä¤ë1996Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï2012Ç¯¤ÎÅì¹À»Ò°ÊÍè¡¢»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¡õ¿·¿ÍÀïV¤Ë¸þ¤±¤Æ»ë³¦ÎÉ¹¥¤À¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¸å¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤¬¹â¤¤Êý¤¬¥¹¥³¥¢¤Ï¤¤¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ250¥ä¡¼¥É°Ê¾å¤ÎÈôµ÷Î¥¤òÀ¸¤«¤·¡¢2ÂÇÌÜ¤â¥Ô¥ó¤ò¹¶¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ï¥Ô¥ó¤òÁÀ¤ï¤º¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥ª¥ó¤òÍ¥Àè¡£¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤òÁÀ¤¤¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤Ç·è¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤â17ÈÖ°Ê³°¤ÏÁ´Éô¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£È¿¾ÊÅÀ¤Ï17ÈÖ¤Ë¿Ô¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£14ÈÖ¤«¤é3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿17ÈÖ¤Ï¡Ö¡Ø¤¤ç¤¦¤Ï¤¤¤±¤ë¡Ù¤È¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÌµ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤·¤¿¤Ï¤¤¤¤Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡ÈÌµ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ë¤ÏÅÄÂ¼Ë¨ÍèÈþ¡¢3ÂÇº¹4°Ì¥¿¥¤¤Ë¤ÏµÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¤È¡¢Æ±¤¸¸½Ìò¹â¹»À¸¥×¥í¤â¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»î¹ç¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÃç¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉé¤±¤º·ù¤¤¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È°Õ¼±¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤°¤é¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤³¤Ç¤â¿´¤òÌµ¤Ë¤·¤Æ¥×¥í½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÎ×¤à¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
½÷»Ò¿·¿ÍÀï¡¡½éÆü¤Î·ë²Ì
¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡98´üÀ¸22¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë°ìÍ÷
98´üÀ¸¤¬QT¤ÇÌÀ°Å¡¡18ºÐ¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤é¤¬ÄÌ²á¡ÖÆâ¿´¡¢ÉÔ°Â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×
»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡¡98´üÀ¸¡¦ÁÒÎÓ¹È¤¬QT¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤éÆÍÇË¡¡ÊÆ½÷»ÒºÇ½ªÍ½Áª¤Î·ë²Ì
11·î¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Íèµ¨Á°È¾Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿QT¤Ï1¼¡¤¬ÌÈ½ü¡£Àè½µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤«¤é»²Àï¤·¡¢ÀèÇÚ¥×¥í¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦16°Ì¤ÇÁ°È¾Àï¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¸¢¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¹¥Ä´¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿½éÆü¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È16ÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë7¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£17ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥óº¸¥µ¥¤¥É¤ËÃÓ¤¬¹¤¬¤ëÌ¾Êª¥Û¡¼¥ë¡£¡Ö±¦¥Ô¥ó¤Î±¦¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡×¤Ï¤º¤¬°ú¤Ã¤«¤±¤ÆÃÓ¤ËÍî¤È¤·¤Æ¥Ü¥®¡¼¡£Ã±ÆÈ¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ÊµÏ¿¤¬»Ä¤ë1996Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï2012Ç¯¤ÎÅì¹À»Ò°ÊÍè¡¢»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¡õ¿·¿ÍÀïV¤Ë¸þ¤±¤Æ»ë³¦ÎÉ¹¥¤À¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¸å¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤¬¹â¤¤Êý¤¬¥¹¥³¥¢¤Ï¤¤¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ250¥ä¡¼¥É°Ê¾å¤ÎÈôµ÷Î¥¤òÀ¸¤«¤·¡¢2ÂÇÌÜ¤â¥Ô¥ó¤ò¹¶¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ï¥Ô¥ó¤òÁÀ¤ï¤º¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥ª¥ó¤òÍ¥Àè¡£¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤òÁÀ¤¤¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤Ç·è¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤â17ÈÖ°Ê³°¤ÏÁ´Éô¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£È¿¾ÊÅÀ¤Ï17ÈÖ¤Ë¿Ô¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£14ÈÖ¤«¤é3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿17ÈÖ¤Ï¡Ö¡Ø¤¤ç¤¦¤Ï¤¤¤±¤ë¡Ù¤È¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÌµ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤·¤¿¤Ï¤¤¤¤Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡ÈÌµ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ë¤ÏÅÄÂ¼Ë¨ÍèÈþ¡¢3ÂÇº¹4°Ì¥¿¥¤¤Ë¤ÏµÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¤È¡¢Æ±¤¸¸½Ìò¹â¹»À¸¥×¥í¤â¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»î¹ç¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÃç¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉé¤±¤º·ù¤¤¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È°Õ¼±¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤°¤é¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤³¤Ç¤â¿´¤òÌµ¤Ë¤·¤Æ¥×¥í½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÎ×¤à¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
½÷»Ò¿·¿ÍÀï¡¡½éÆü¤Î·ë²Ì
¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡98´üÀ¸22¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë°ìÍ÷
98´üÀ¸¤¬QT¤ÇÌÀ°Å¡¡18ºÐ¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤é¤¬ÄÌ²á¡ÖÆâ¿´¡¢ÉÔ°Â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×
»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡¡98´üÀ¸¡¦ÁÒÎÓ¹È¤¬QT¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤éÆÍÇË¡¡ÊÆ½÷»ÒºÇ½ªÍ½Áª¤Î·ë²Ì