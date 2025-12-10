1児の母・平野ノラ、SHEINで作った“家族写真入りクリスマスオーナメント”を披露「毎年成長と共にひとつずつ作る事にしてます！」
お笑いタレントの平野ノラ（47）が9日、自身のブログを更新。“SHEIN”でカスタマイズしたクリスマスオーナメントを披露した。
【写真】「ステキなんですー」平野ノラがハマった、SHEINでカスタマイズしたクリスマスオーナメント
平野は「カスタマイズ商品作りまくり」と題したブログで、「SHEINでカスタマイズするのにハマってまして、クオリティーはめちゃくちゃいいわけじゃないですが、ステキなんですー」とつづり、カスタマイズしたクリスマスオーナメントを紹介した。
「毎年成長と共にひとつずつ作る事にしてます！今年からクリスマスの写真を入れよう」と、オーナメント1つ1つに家族写真や長女の写真がついており、家族愛があふれるオーナメントとなっている。
しかし「5個に1個はおやおや？あります」と明かし、左右逆転したカスタマイズアイテムを披露。「SHEINなんでこんな事しょっちゅうあります！絶対逆だろっ！て事（泣き笑いの絵文字） でも激安だし、とにかく日本でカスタマイズしたらおったまげ価格なので（泣き笑い） こんな風に何でもカスタマイズ出来ちゃう時代が大好き！」と、価格の安さに驚きと喜びを伝えていた。
ほかにも、ステッカーや義母へ贈った鏡も披露し、「世界にひとつのカスタマイズが止まらない！」とSHEINでのカスタマイズに“ドハマリ”している様子を見せている。
【写真】「ステキなんですー」平野ノラがハマった、SHEINでカスタマイズしたクリスマスオーナメント
平野は「カスタマイズ商品作りまくり」と題したブログで、「SHEINでカスタマイズするのにハマってまして、クオリティーはめちゃくちゃいいわけじゃないですが、ステキなんですー」とつづり、カスタマイズしたクリスマスオーナメントを紹介した。
「毎年成長と共にひとつずつ作る事にしてます！今年からクリスマスの写真を入れよう」と、オーナメント1つ1つに家族写真や長女の写真がついており、家族愛があふれるオーナメントとなっている。
ほかにも、ステッカーや義母へ贈った鏡も披露し、「世界にひとつのカスタマイズが止まらない！」とSHEINでのカスタマイズに“ドハマリ”している様子を見せている。