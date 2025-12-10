岩城滉一、“高額”愛車バイクとの撮影ショットに反響「めちゃかっこいい」「お似合いですね〜」「永遠のダンディズム」
俳優の岩城滉一（74）が9日、妻でタレント・結城アンナ（70）のインスタグラムに登場。自身の“愛車”とともにテレビ番組の収録に臨む様子が紹介された。
【写真】「めちゃかっこいい」「お似合いですね〜」“高額鑑定”の岩城滉一の愛車バイク
岩城が出演したのは、同日に放送されたテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）。「第2回名車鑑定大会」と題した“出張鑑定”企画に、20年ほど前に手に入れたという愛車バイクのカワサキ『Z1（900SUPER4）』1973を持ち込んだ。
番組では「このバイクに新しいものを付けんのは似合わないなって思って目立たないように軽くメッキをかけた」などと、バイクのこだわりを紹介。LEDに変更したヘッドライトやチタン製にしたフロントフォークやマフラー、900cc→1135ccにしたエンジンなど、細かなカスタムを行っていることを明かした。
本人評価額は510万円としたが、鑑定金額は「2000万円」という結果に。鑑定した「Zeppan UEMATSU」副社長の枝川寿氏は、「岩城さんと言えば、若い頃、カワサキのZにまたがって、映画の主役も務めて、やんちゃな若者が憧れた存在。日本のカワサキZを押し上げた方。そんな岩城さんが所有しているZ1なので、この評価額にいたしました」と説明した。
結城の投稿では、黒の革ジャンを着た岩城が愛車バイクを手にほほ笑む姿が写されており、コメント欄には「めちゃかっこいいバイク」「岩城さんにはやっぱZ1がお似合いですね〜」「革ジャン姿カッコいい〜」「歳重ねてもカッコいいですね」「永遠のダンディズム」「バイクで2千万て、やはり岩城さんは永遠の憧れ」など、さまざまな声が寄せられている。
