ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』完結 ロス続出「もう勝男とあゆめろに会いたい」「軽い気持ちで見てたのに超泣いた」
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務めたTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（火曜 後10：00）の最終回が、9日に放送された。SNSでは放送直後から“ロス”の声が相次いでいる。
【写真】勝男・竹内涼真＆鮎美・夏帆の“ピース”2ショットなど、『あんたが』キャスト陣のオフショ一覧
本作は、谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
回を追うごとに反響は大きくなり、ドラマはTBSの歴代1位のTVer再生数を記録。オリコンニュースによる「2025年秋ドラマ」満足度調査でも、好成績を収めた（※中間の5週分の回答データをもとに算出した『総合満足度スコア』によるランキングで1位を記録）。
最終回放送直後から、SNSではロスの声で溢れ、「普通にじゃああんたがロスすぎてむり、もう勝男とあゆめろに会いたい」「ロスなうだよ〜〜〜」「わぁ!!終わっちゃったぁぁ既に勝男ロスなんだけどー！」「勝男とあゆめろが見れなくなるの寂しすぎる」「ストーリーや登場人物がよかったのはもちろんなんだけど、竹内涼真と夏帆の演技力あってこそというか、軽い気持ちで見てたのに超泣いた。はぁ。ロス」「忘れんうちに円盤予約しとこかな」など悲しみのコメントが続々。
また、竹内涼真の職場の後輩を演じた南川役の杏花に対して「南川さんも杏花さんも大好きになりました。南川ロスは年末に堪える」などのコメントも多数寄せられた。
【写真】勝男・竹内涼真＆鮎美・夏帆の“ピース”2ショットなど、『あんたが』キャスト陣のオフショ一覧
本作は、谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
最終回放送直後から、SNSではロスの声で溢れ、「普通にじゃああんたがロスすぎてむり、もう勝男とあゆめろに会いたい」「ロスなうだよ〜〜〜」「わぁ!!終わっちゃったぁぁ既に勝男ロスなんだけどー！」「勝男とあゆめろが見れなくなるの寂しすぎる」「ストーリーや登場人物がよかったのはもちろんなんだけど、竹内涼真と夏帆の演技力あってこそというか、軽い気持ちで見てたのに超泣いた。はぁ。ロス」「忘れんうちに円盤予約しとこかな」など悲しみのコメントが続々。
また、竹内涼真の職場の後輩を演じた南川役の杏花に対して「南川さんも杏花さんも大好きになりました。南川ロスは年末に堪える」などのコメントも多数寄せられた。