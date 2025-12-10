タレントの辻希美が9日に自身のアメブロを更新し、三男・幸空（こあ）くんの7歳の誕生日会を開いたことを報告した。

この日、辻は「昨日はこあ7歳のお誕生日でこあの仲良しのお友達を呼んで誕生日会をしましたぁ」と報告。「仲良しのお友達の兄弟も集まり児童館状態」と賑やかな会の様子を明かした。

続けて「ママさん達がこの子ども達が被ってるこあの写真入りの帽子を手作りして被ってサプライズで来てくれたのぉ」と明かし「もう愛が凄くて感動した」とコメント。「素敵なお友達、ママパパさん達に出会えてたぁくんとも嬉しいねと話しました」と、夫でタレントの杉浦太陽との会話も明かし「沢山の友達に囲まれてこあ７歳のお誕生日大成功だったよ」とつづった。

また、誕生日ケーキについては「こあが好きなブレインロットのケーキ」と写真とともに紹介し「喜んでくれました」と報告。幸空くんの成長に「赤ちゃんだと思っていたこあが産まれて7年かぁ…早いなぁ〜早過ぎるなぁ〜」としみじみと述べ「優しい子に育ってくれてママとパパは嬉しいです」と心境をつづった。

最後に「みんなに愛されて…これからも変わらずすくすく大きくなるんだよぉ〜!!こあ7歳happy birthday 大好き」とメッセージを送り、ブログを締めくくった。