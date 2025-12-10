渡辺満里奈、長男が18歳迎え感慨「成人って！」 夫・名倉潤らと祝ったバースデー会の写真を披露
2児の母でタレントの渡辺満里奈（55）が9日、自身のブログを更新。18歳を迎えた長男の誕生日を祝う様子を公開し、「成人って！」と感慨深げにつづった。
【写真】「小さい時の写真！そっくりです！」名倉潤＆幼少期の長男の“顔出し”父子2ショット ※5枚め
投稿では「息子18歳の誕生日 ということでこれから誕生会」と状況を説明し、ゴールドの「18」のバルーンや「Happy 18th Birthday」と書かれた装飾が飾られたパーティー会場の写真を披露した。
なお同日、夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（57）も自身のインスタグラムで「今日は息子の18歳成人の誕生日でした」と報告し、18歳を迎えた長男との2ショットや長男、妻の渡辺らと乾杯する誕生日会の様子、幼少期の長男との“顔出し”父子2ショットなどを公開。「息子のサプライズの手紙に泣きました」と、名倉が涙を拭う姿も写し出されている。
これらの投稿に対し「おぉ、息子くん！成人誕生日おめでとう」「育児・養育・教育と、成長に合わせての努力ご苦労様でした。今後が楽しみですね」「お祝いしたんですね 誕生日おめでとうございます」などと、祝福を中心に温かなメッセージが寄せられている。
渡辺と名倉は、2005年5月に結婚。07年12月に長男、10年6月に長女（15）が誕生している。
【写真】「小さい時の写真！そっくりです！」名倉潤＆幼少期の長男の“顔出し”父子2ショット ※5枚め
投稿では「息子18歳の誕生日 ということでこれから誕生会」と状況を説明し、ゴールドの「18」のバルーンや「Happy 18th Birthday」と書かれた装飾が飾られたパーティー会場の写真を披露した。
なお同日、夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（57）も自身のインスタグラムで「今日は息子の18歳成人の誕生日でした」と報告し、18歳を迎えた長男との2ショットや長男、妻の渡辺らと乾杯する誕生日会の様子、幼少期の長男との“顔出し”父子2ショットなどを公開。「息子のサプライズの手紙に泣きました」と、名倉が涙を拭う姿も写し出されている。
これらの投稿に対し「おぉ、息子くん！成人誕生日おめでとう」「育児・養育・教育と、成長に合わせての努力ご苦労様でした。今後が楽しみですね」「お祝いしたんですね 誕生日おめでとうございます」などと、祝福を中心に温かなメッセージが寄せられている。
渡辺と名倉は、2005年5月に結婚。07年12月に長男、10年6月に長女（15）が誕生している。