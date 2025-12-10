元メジャーリーガー・岩隈久志の妻、まどかがInstagramを更新。アメリカにあるプール付きの豪邸で、子どもが遊ぶ姿を披露している。

【映像】 アメリカのプール付き豪邸で遊ぶ子どもの姿

22歳の長女、16歳の長男、14歳の次女、2歳の三女と、4人の子どもがいるまどか。これまでも自身のSNSで日常の様子を度々発信しており、2024年12月にはブログで三女が初めてアメリカの自宅に来たことを明かし、広々としたリビングや庭にある大きなプールなどを紹介し反響を呼んでいた。

アメリカのプール付き豪邸で遊ぶ子どもの姿を公開

2025年12月4日にはInstagramを更新し、結婚23周年を迎えたことを報告。「私と三女はアメリカの自宅に滞在しているので一緒に記念日を過ごすことはできませんでしたが、ビデオ通話をして、これからもよろしくね〜と話しました。日本にいる家族が気がかりな毎日ですが、これまで毎日私がやっていたことを夫や子どもたちが頑張っている姿を見て、こんな時間も大切なんだなと感じました」と近況を明かしていた。

8日の更新では、「最近お砂遊びや粘土が好きな三女です。きょうも空がキレイでした」と、プールがあるアメリカの自宅の庭で遊ぶ三女の姿を披露した。（『ABEMA NEWS』より）