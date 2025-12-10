日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）の公式サイトが10日に更新され、来年1月10日に都内で開催予定だった「with MUSIC LIVE」DAY1公演が中止になったことを発表した。なお、11日、12日の公演は開催する予定。

同サイトでは「2026年1月10日（土）有明アリーナにて開催を予定しておりました「with MUSIC LIVE」1月10日（土）公演（別称DAY1）は、主催者の都合により開催を見送る運びとなりました」と10日の公演中止を発表。

「公演を心待ちにしているファンの皆様をはじめ、ご出演予定のアーティストや関係者の皆様へ、多大なご迷惑をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「なお、1月11日（日）公演（DAY2）、1月12日（月・祝）公演（DAY3）は予定通り開催します」と伝えた。

払い戻しなどを案内し、「誠に勝手ながら1月10日（土）公演は中止とさせていただきますが、1月11日（日）公演、1月12日（月・祝）公演は予定通り開催させていただきます。この2日間をより良きものにできるよう主催・運営一同、力を尽くして参ります。何卒、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます」と結んだ。

10日の公演には［Alexandros］「sumika」「Chilli Beans.」「DISH//」が出演予定だった。